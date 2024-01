Nie odwrócił fotela w "The Voice Senior" i z niego zakpili. "Tomek zaspał"

Oprac.: Daniel Kiełbasa The Voice Senior

Roman Makowski w "The Voice Senior" wykonał przebój, który śpiewali przeszłości Helena Majdaniec i Andrzej Zaucha. Wokalista wypadł na tyle dobrze, że odwrócił trzy fotele. Nie zrobił tego ostatecznie Tomasz Szczepanik, co sprawiło, że wypomniały mu to jego koleżanki ze składu trenerskiego.

Tomasz Szczepanik nie zdecydował się odwrócić fotela. Jak zreagowały jego koleżanki? /TVP