W piątej edycji "The Voice Senior" widzów czeka nowa trenerka - dość nieoczekiwanie okazało się, że TVP zdecydowała się pożegnać Piotra Cugowskiego, a jego miejsce w czerwonym fotelu zajmie Halina Frąckowiak.

Co ciekawe, sam Cugowski wyraził chęć bycia trenerem w kolejnej edycji talent show. To że wokalista chciał trenować uczestników kolejnej edycji, potwierdził również jego menedżer, Maciej Durczak w rozmowie z Plotkiem. Co więcej przedstawiciel artysty ujawnił, że piosenkarz był nawet zaproszony do programu TVP.

Reklama

"Piotr dostał zaproszenie do kolejnej edycji 'The Voice Senior', lecz finalnie TVP zrezygnowała z jego udziału. Bez wyjaśnienia" - stwierdził Durczak.

Uczestników w wieku powyżej 60 lat oceniać będą także Maryla Rodowicz (w programie od trzeciej edycji), Alicja Węgorzewska i Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus (oboje pojawili się po raz pierwszy w poprzednim sezonie). Przypomnijmy, że ostatnią edycję wygrał Zbigniew Zaranek z drużyny Maryli.



Odcinki "The Voice Senior" (tak jak i "The Voice Kids") są wcześniej nagrywane. Na żywo odbywa się jedynie część finału, gdy ogłaszane są końcowe wyniki.

Instagram Post Rozwiń

Maryla Rodowicz na planie "The Voice Senior"

Na Instagramie Maryla pokazała najnowsze zdjęcia z planu, czym zachwyciła internautów.

"No a może tak? Taka stylizacja? Kolor super, zmieściłam się, hurra" - napisała w swoim stylu pod jedną z fotografii.

Instagram Post Rozwiń

"Na planie 'The Voice Senior' nieustająco mnie zadziwiają uczestnicy tego programu, ich radość życia, radość z tego, że stoją na scenie. Uczę się od nich entuzjazmu" - dodała w kolejnym wpisie.



Instagram Post Rozwiń

"Co Maryla Rodowicz robi w 'The Voice Senior'? Przecież jest w kwiecie wieku", "Pięknie pani wygląda", "Milion dolarów chowa się przy tobie", "Przykład, że wiek to tylko liczba", "Wyjątkowa" - komentują fani.