Łukasz Samburski i Agnieszka Formela podczas warsztatów, gdzie odbyła się pierwszy etap bitew w "The Voice of Poland" , zaśpiewali razem z Bartkiem Oszczędłowskim utwór "Isn't She Lovely" Steviego Wondera.

Tomson i Baron postanowili, że właśnie Formela i Samburski awansują do decydującego starcia, a zmierzą się z piosenką "Tatuaż" Edyty Bartosiewicz.



Agnieszka Formela chora podczas prób w "The Voice of Poland"

Okazało się, że próby do występu w "The Voice of Poland" przebiegały dla tego duetu pod znakiem problemów zdrowotnych.



"Mnie gardło siadło wczoraj po imprezie, natomiast Aga ma 40 stopni gorączki" - relacjonował Samburski. "Przed samym nagraniem bitew dopadło mnie zapalenie oskrzeli" - stwierdziła. "Jest ciężko, ale trzeba walczyć o swoje, mimo choroby" - dodała.



"Jestem pełen podziwu i szacunku, że z taką determinacją i skupieniem wykonała dzisiaj 'Tatuaż'. To nie było zasłanianie się chorobą, ale zaśpiewanie mimo problemów" - komplementował wokalistkę Baron. "Jak ty tak śpiewasz w 40-stopniowej gorączce to, co będzie, jak będziesz miała 36 i 6 " - zachwycał się uczestniczką po próbach Tomson.

Ostatecznie Formeli mimo problemów udało się wystąpić na scenie razem z konkurentem i otrzymała sporo komplementów od swoich trenerów. Uczestniczka zapytana o to, jak się czuje przyznała, że w dniu występu odrobinę jej się poprawiło, jednak nadal nie był zdrowa.



"Na scenie tego nie było w ogóle słychać. Życzę ci zdrówka i mocy, ale występ był turbo pro" - komentował Baron.



Trenerzy po radach Justyny Steczkowskiej i Lanberry uznali, że do kolejnego etapu przechodzą z Samburskim. Jednak na zakończenie i tak zachwalali swoją podopieczną.



"Pokazałaś, że żaden chłop na scenie ci nie straszny. I nawet w sytuacji, w której nie jesteś w doskonałej formie zdrowotnej, pokazujesz, że scena to jest twoje miejsce i dajesz z siebie wszystko" - mówił do niej Baron.

Agnieszka Formela dziękuje Tomsonowi i Baronowi

Formela zabrała głos po programie i podziękowała za udział wszystkim zaangażowanym w jego tworzenie. Osobne podziękowania skierowała też do Tomsona i Barona.



"Kochani, moja przygoda z 'The Voice of Poland' dobiegła końca. Mimo to czuję, że to dopiero początek mojej kariery muzycznej. Jestem bardzo wdzięczna za tak ciepłe przyjęcie mnie w tym wspaniałym programie przez trenerów Tomsona oraz Barona, jak i przez całą ekipę pracującą na planie. (...) Dziękuję również widzom za cudowne pełne wsparcia i ciepła komentarze oraz całej drużynie" - podsumowała na Instagramie.