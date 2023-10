Wpadka w "The Voice of Poland". Widzowie byli zaskoczeni fotelem Tomsona i Barona

Voice Of Poland

Bitwy w 14. sezonie "The Voice of Poland" dobiegły końca. Ostatnie rozstrzygnięcia zapadły w drużynie Tomsona i Barona. Jednak widzowie na samym początku zostali zaskoczeni tym, że trenerzy musieli usiąść we dwóch na pojedynczym krześle.

Tomson i Baron zostali w TVP postawieni w dość zaskakujące sytuacji /Jan Bogacz/TVP /materiały prasowe