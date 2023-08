Rafał Kozik pojawił się w 12. edycji "The Voice of Poland" . Podczas przesłuchań w ciemno wykonał przebój Krzysztofa Krawczyka "Bo jesteś Ty".

Kozik odwrócił dwa fotele - Sylwii Grzeszczak i Marka Piekarczyka. Chwalili go natomiast wszyscy w studiu.

"Każdy dźwięk, który wydobywasz z siebie, jest tak ważny. Cały czas mówiłam tylko: 'ale mega, ale pięknie'. Jesteś czarodziejem dźwięku. Wybierz mnie naprawdę, będziesz zdobywał ludzi" - komentowała Grzeszczak. "Nie skopałeś własnej interpretacji" - dodał Piekarczyk.

"Krzysztof, gdyby cię słyszał, na pewno by się ucieszył z tej interpretacji" - mówiła Steczkowska, która przyznała, że może i nie odwróciła się, to jednak była wzruszona. Ostatecznie Kozik posłuchał słów trenerki i trafił do drużyny Grzeszczak.



Nagranie przebiło na Youtube 1,8 miliona wyświetleń. Komplementy pojawiły się też od widzów. "Pan Krzysztof byłby dumny", "Pięknie to zaśpiewał, ma przepiękną barwę, coś niesamowitego zrobił na tej scenie. Popłakałam się dosłownie i miałam mega ciary", "Nastrojowo aż łezka się kręci w oku. Magia w głosie", "Łzy w oczach po każdym odsłuchu".

Rafał Kozik po "The Voice of Poland". Jak potoczyła się jego kariera?

Wokalista pod skrzydłami Sylwii Grzeszczak dotarł aż do finału talent show TVP, zajmując w nim trzecie miejsce.W finale zaśpiewał ze swoją trenerką piosenkę "You Raise Me Up".

Wideo Rafał Kozik - "Bo jesteś ty" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 12

"Na Sylwię nie można powiedzieć złego słowa. Była bardzo zaangażowana - rozmawiamy, ćwiczymy. I też chciałbym skomentować doniesienia, że Sylwia źle dobierała piosenki. Wszystkie utwory, które zaśpiewałem w programie,były moją propozycją. W show pokazałem 100 procent siebie. I jestem dumny i szczęśliwy, że Sylwia poparła moje wybory" - mówił już po programie w rozmowie z Jastrząb Post.

Po programie zaczął wypuszczać swoje piosenki jako RaV Kozik. Pierwsza z nich - "Wart mniej" - ukazała się w 2022 roku. Drugi singel pt. "Złote plaże" ukazał się pod koniec marca 2023 roku.