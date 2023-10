"The Voice of Poland": koniec etapu bitew! Kogo wybrali Tomson i Baron?

Najnowsza edycja "The Voice of Poland" przeszła szereg zmian. Od przesłuchań w ciemno, aż po nokaut, zmieniły się zasady eliminacji uczestników.

Według nowych zasad, w etapie bitew, każdy trener dzielił swój team na pięć tercetów. Podczas warsztatów na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina z programem żegnało się pięć osób. Po występie każdego tria, któremu akompaniował Chopin University Big Band, trener żegnał jedną z osób, a pozostałe dwie mierzyły się na muzycznym ringu w studio "The Voice of Poland".

Z pięciu Bitew trener musiał wyłonić pięcioro uczestników, którzy śpiewali podczas Nokautu wyemitowanego tuż po Bitwach. Po Nokautach w każdej z drużyn zostały cztery osoby.

Bitwy w drużynie Tomsona i Barona

Pierwszy tercet tworzyli Ania Przydacz, Oliwia Hudek i Paweł Kozicz, którzy w pierwszym etapie wykonali utwór "Byłaś serca biciem". Z tego tria odpadła Przydacz, a duet na scenie "The Voice" wykonał przebój The Weeknda "Die for you". Pojedynek wygrał Paweł. Kolejna grupa to Bartłomiej Broniewski, Anna Rogowska i Natalia Kuźlak. Tercet numer dwa zaśpiewał "Gdy zakochałem się". Do Nokautu przeszli Bartek i Natalia, a z wykonania piosenki "Rocket Man" zwycięsko wyszedł Broniewski.

W skład trzeciego trio weszli Ania Poszelużna, Monika Kluszczyńska i Jakub Kośmider, którzy zmierzyli się w utworze "The Girl from Ipanema". Na tym etapie odpadła Ania, a pozostała dwójka wspólnie zaśpiewała "Ostatnią nadzieję" sanah i Dawida Podsiadło. Z tego pojedynku panowie z Afromental wybrali Monikę. Kolejny tercet - Łukasz Samburski, Agnieszka Formela i Bartosz Oszczędłowski - zaprezentował się w utworze "Isn't She Lovely Steve'go Wondera", a następnie Łukasz i Agnieszka wykonali "Tatuaż" Edyty Bartosiewicz. Do Nokautów przeszedł Samburski.

Ostatnie trio stworzyły Patrycja Wanat, Becky Sangolo i Maryna Viarenich. Dziewczyny zaśpiewały "Georgia in my mind" Raya Charlesa. Po tym z programem pożegnała się Patrycja, a pozostały duet wykonał utwór "Chandelier". Ten występ trenerzy nazwali "starciem gigantów". Ostatnią uczestniczką Nokautów została wybrana Becky.

W etapie Nokautów Paweł Kozicz zaśpiewał "Lubię być z nią" Baranovskiego, Bartłomiej Broniewski "And I love her" The Beatles, Monika Kluszczyńska "Jestem kobietą" Edyty Górniak, Łukasz Samburski "Będę z tobą" zespołu LemOn, a Becky Sangolo "I Just Want to Make Love to You" Etty James. W odcinkach na żywo nie wystąpi Bartłomiej Broniewski.