Uczestników 14. edycji "The Voice of Poland" oceniają ponownie Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Lanberry oraz Baron i Tomson. Po raz pierwszy w historii utrzymany został w całości skład trenerów.

W sobotnim odcinku pokazano ostatnie Przesłuchania w ciemno - w ten sposób poznaliśmy kompletne drużyny wszystkich trenerów. 17-letni Aleks Szczepanik to kolejny z podopiecznych Justyny Steczkowskiej, który przykuł uwagę widzów i internautów. Trenerka po raz kolejny wygrała rywalizację o utalentowanego uczestnika - swoje fotele odwrócili także Lanberry oraz Baron z Tomsonem. Co ciekawe, Steczkowska zdecydowała się wcisnąć czerwony przycisk niemal w ostatniej chwili.



Reklama

Aleks Szczepanik wykonał przebój "Mori" z repertuaru Dawida Podsiadły ( posłuchaj! ).

Wideo Aleks Szczepanik | „mori” | Przesłuchania w ciemno | The Voice of Poland 14

"Jeden z najciekawszych głosów tej edycji", "Genialny występ, zrobi karierę chłopak", "Mój faworyt", "Jestem pod wielkim wrażeniem", "Gdzieś ty się uchował przez tyle edycji" - komentują internauci. "Zróbmy z tego viral" - odpisał Aleks Szczepanik.



"Dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzyli. Do zobaczenia w kolejnym etapie" - napisał na Instagramie 17-latek.



Instagram Post Rozwiń

"The Voice of Poland": Kim jest Aleks Szczepanik?

Jest typem samotnika, trzyma się na uboczu, nie ma zbyt wielu znajomych. Towarzyszem Aleksa jest muzyka, której słucha na okrągło. Teraz w jego głośnikach królują Beyonce, Lady Gaga i Jennifer Hudson - utwory, których raczej nie potrafiłby zaśpiewać. Jest teraz na etapie poszukiwań swojej ścieżki muzycznej.

Sam woli występować w kameralnym składzie - im mniej instrumentów, tym lepiej. Nie lubi elektronicznych podkładów. Wie, że jego siłą jest budowanie klimatu na scenie i wyciskanie emocji. Śpiewać uczy się od 7 lat. Twierdzi, że jak na swój wiek jest dosyć poważny i nie pasuje do pokolenia Tik Toka - to dość zaskakujące, bo sam prowadzi tam profil, na którym mają się pojawić zakulisowe materiały z "The Voice of Poland".