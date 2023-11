Damazy Wachuła od swojej trenerki Lanberry w "The Voice of Poland" otrzymał do wykonania wielki przebój Lady Pank - "Zawsze tam, gdzie ty". Piosenka została wykonana w zaskakujące, bardzo melancholijnej aranżacji, co wzruszyło widów TVP, ale i samych trenerów.



Trenerzy komentują występ Wachuły w "The Voice of Poland". Baron zaskoczył wyznaniem

"Powiem ci Damazy, że zrobiłeś coś dziwnego. Bo właśnie polubiłem tę piosenkę. I dzięki mistrzowi Pszonie, bo znalazł tam coś, czego nie było. A ty to wykorzystałeś. Byłeś Damazym, urokliwym chłopakiem, który śpiewa o miłości, w prosty, ale przekonujący sposób" - mówił Marek Piekarczyk.



Reklama

"Masz bardzo ważną cechę artysty estradowego. Gdy sięgasz po czyjś repertuar, wykonując go nadajesz mu własną wartość. I tak zrobiłeś teraz. Chciałem ci podziękować, bo dla mnie i dla Sandry to bardzo ważna piosenka. I powiem ci, że na pewno dam znać mistrzowi Janowi Borysewiczowi, żeby pochylił się w internecie nad twoją wersję, gdy tam wyląduje, bo to było świetne" - skomentował.

Sandra Kubicka zabrała głos po "The Voice of Poland"

Wątek osobisty na Instagarmie rozwinęła Sandra Kubicka, która wyjaśniła, dlaczego piosenka Lady Pank jest ważna dla Barona i dla niej.

"No wzruszyłam się... Ta piosenka ma dla nas ogromny sentyment. Zakochani jak dwóch nastolatków, zawstydzeni sobą, nie wiedzieliśmy, jak powiedzieć 'kocham Cię' więc przekazywaliśmy to śpiewając klasyk ‘Zawsze tam, gdzie Ty’. Kochanie... dziś, jutro i po jutrze chce być zawsze tam, gdzie Ty" - skomentowała Sandra Kubicka.



Sandra Kubicka i Baron spotykają się od 2021 roku. Swój związek potwierdzili w październiku tamtego roku, wcześniej przez kilka miesięcy ukrywali, że są razem.