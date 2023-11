Uczestników 14. edycji "The Voice of Poland" oceniają ponownie Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Lanberry oraz Baron i Tomson. Po raz pierwszy w historii utrzymany został w całości skład trenerów.

W sobotę rozpoczęły się pierwsze odcinki na żywo w trwającej obecnie 14. edycji "The Voice of Poland". Po występie czteroosobowych drużyn dwoje uczestników z najwyższą liczbą głosów widzów mogło cieszyć się awansem do kolejnego etapu. Z pozostałej dwójki, którą publiczność nie wytypowała, trener mógł wybrać jedną osobę, która mimo wszystko dołączy do gry o wielki finał.

Kontrowersyjna decyzja. Widzowie piszą o "ustawce"

Internetową burzę rozpętał finałowy skład drużyny Lanberry. Głosami widzów odpadła wielka faworytka programu Martyna Lasiecka, za to dalej walczyć będzie dobrze znany z występów w TVP tancerz Daniel Borzewski. To właśnie jego powiązanie ze stacją budzi wśród internautów najwięcej kontrowersji.

"Pan tancerz pomylił programy bo śpiewać z całą pewnością nie potrafi", "Tancerzyk, co pracuje w TVP, przepychany jest chyba po znajomości", "Z całym szacunkiem ale Daniel nie powinien już być w odcinkach na żywo", "Brakuje na pewno Martyny. Tancerz powinien odpaść!" - piszą wściekli fani programu.

Wielu także zarzuca stacji tworzenie "pupila", który w konsekwencji ma zostać jedną z twarzy TVP. "Czyli Daniel to wasz nowy pupilek? Już tylko 'Sylwester marzeń', a potem do Szwecji na Eurowizję" - możemy przeczytać ten i podobne komentarze zarówno pod instagramowym postem "The Voice of Poland", jak i na ich facebookowej tablicy.

"The Voice of Poland": Kto wygra program TVP?

Przypomnijmy, że w etapie Live, uczestnicy musieli jak najlepiej zaprezentować swoje wokalne umiejętności, które nabyli w programie, aby oczarować nie tylko trenerów, ale i widzów. Od tego właśnie etapu osoby biorące udział w głosowaniu SMS razem z trenerami decydowały o być albo nie być uczestników w programie.

Oto pełna lista uczestników, która zakwalifikowała się do kolejnego etapu:

Drużyna Justyny Steczkowskiej: Max Miszczyk, Maja Walentynowicz i Bartosz Michniewicz

Drużyna Lanberry: Jan Górka, Daniel Borzewski i Damazy Wachuła

Drużyna Marka Piekarczyka: Nicola Muller, Michał Sołtan i Antoni Zimnal

Drużyna Tomsona i Barona: Paweł Kozicz, Becky Sangolo i Łukasz Samburski



