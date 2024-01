Przypomnijmy, że pod koniec listopada dobiegł końca 14. sezon "The Voice of Poland" . Na razie nie wiadomo, jaka przyszłość czeka program, chociaż Baron kilka dni po zakończeniu show zapraszał widzów za rok przed telewizory.

Trenerami w zakończonym sezonie byli: Marek Piekarczyk, Tomson i Baron, Lanberry oraz Justyna Steczkowska.



Kto może zostać trenerem 15. edycji "The Voice of Poland"?

Chociaż na razie nie wiadomo, czy "The Voice of Poland" w ogóle wróci do TVP (stacja nie poinformowała na razie o przedłużeniu licencji) oraz jak na program wpłyną zachodzące obecnie w telewizji publicznej zmiany, to i tak nie zatrzymało spekulacji na temat tego, kto może zostać trenerem w kolejnej edycji.

Dużo mówi się o tym, że do "The Voice of Poland" w końcu dołączy Doda. Wokalistka propozycje z programu miała już w poprzednim sezonie, jednak ze względu na zobowiązania w Polsacie, zdecydowała się odmówić.



Na temat powrotu do programu wypowiedział się też Michał Szpak.



"Być może przyjdzie czas, bo widzę, że nadchodzi tam czas odwilży, że jeszcze będzie można połączyć siły. Ale czy to się wydarzy, nie mam pojęcia. (...) Czas pokaże, nie chce się z tym łączyć i wypowiadać na temat, który jest mi jeszcze nieznany" - mówił Wirtualnej Polsce.



Kasia Kowalska w "The Voice of Poland"? "Byłam do bani"

O możliwość pracy w TVP zapytana przez Party.pl została Kasia Kowalska. Wokalistka ujawniła, że miała już propozycję pracy w talent show, jednak nie dostała angażu.

"Na castingu byłam, ale to było wiele lat temu i okazałam się do bani kompletnie, ja się nie odnajdywałam w ogóle w tym formacie" - stwierdziła.

Zapytana o to, czy skorzystałaby z propozycji, gdyby pojawiła się ponownie, stwierdziła, że nie jest do tego przekonana, chociaż nie przekreśla takiej możliwości.