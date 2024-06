Ledwie potwierdzono odejście Steczkowskiej z "The Voice", a tu takie wieści o nowych trenerach

Bartosz Stoczkowski The Voice

Oczekiwania wobec nowej edycji "The Voice of Poland" jak zwykle są wysokie. W mediach pojawia się coraz więcej plotek na temat nowego składu jury. Kto jest aktualnie typowany, by zasiąść w czerwonym fotelu?

Justyna Steczkowska nie pojawi się w nowej edycji "The Voice of Poland". Kto może ją zastąpić? /Jan Bogacz/TVP /materiały prasowe