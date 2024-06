Kolejne zmiany w "The Voice". Pokazali oficjalnie zdjęcia nowego składu

Oprac.: Michał Boroń Voice of Poland

Zmiany czekają nie tylko polską wersję "The Voice". Nowy skład trenerów ujawniła właśnie produkcja "The Voice of Germany". Kto będzie oceniał uczestników u naszych zachodnich sąsiadów?

Yvonne Catterfeld powraca do "The Voice of Germany" /Clemens Bilan /Getty Images