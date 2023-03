Julia Dąbrowska ma 13 lat. Na stronie TVP można dowiedzieć się o niej, że jest związana z zespołem Tanto z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. To właśnie tam szlifowała kunszt wokalny i tworzyła pierwsze projekty muzyczne.

W przyszłości chciałaby zajmować się emisją i rehabilitacją głosu oraz pracować jako trenerka wokalna. Występ w "The Voice Kids" był spełnieniem jej marzeń. "To moje marzenie od wielu lat, żeby tu być. I w końcu jestem" - wspominała w studiu.

Uczestniczka płacze. Jej rodzice też. Tomson i Baron chwalą 13-latkę

13-letnia Julia wykonała piosenkę Eda Sheerana i Camili Cabello "Bam Bam" i odwróciła fotel Tomsona i Barona. Po występie emocje wzięły górę i uczestniczka popłakała się. Zrobili to też jej rodzice za kulisami, a jej ojciec przez długi czas nie mógł ochłonąć.



"Chcieliśmy cię mieć w swojej drużynie i nie musieć się licytować, że do Dawida, że do Cleo, teraz mamy pewność, ze możesz z nami pracować" - komentował Baron.

"To nie była łatwa piosenka ,żeby odwrócić te fotele. Bo tam się dużo nie dzieje, wiesz, to jest 'Bam Bam Bam', wychodzi Camila, wychodzi Ed i tyle. Ale ty masz ten jeden 'Bam' i on ci wystarczy zdecydowanie" - komentował natomiast Dawid Kwiatkowski.

Zapytana przez trenerów, czy to jest rodzaj muzyki, który jest jej ulubiony, Julia przyznała, że nie do końca. Odparła bowiem, że dużo bardziej woli liryczny pop. Poproszona o wykonanie jakieś przykładowej piosenki, wybrała "Aniołom szepnij to" sanah.

Drugie wykonanie zrobiło dużo lepsze wrażenie na trenerach, którzy słuchali dziewczyny w milczeniu. Tomson obiecał uczestniczce, że znajdą dla niej optymalną drogę muzyczną.