12-letni Hubert Sartanowicz w "The Voice Kids" podczas przesłuchań w ciemno wykonał utwór B.R.O. "Jeszcze będzie pięknie" i odwrócił wszystkie fotele. Co ciekawe, fotel Cleo odwrócił Baron, który wcisnął jej przycisk, zabawkową rączką.

"Bardzo chcemy cię w swojej drużynie, dlatego serdecznie cię tutaj zapraszamy" - mówił Baron.

"Zauważyłem twoją pewność siebie. Czułam, że to nie twój pierwszy raz na scenie. Prawda?" - dopytywała Cleo, a w tym momencie uczestnik faktycznie przyznał, że ma na koncie karierę aktorską.



Kim jest Hubert Sartanowicz? Natasza Urbańska szybko zareagowała

"Gram w Teatrze Muzycznym w Gdyni w trzech sztukach. Gram w 'Piotrusiu Panie', 'Księdze Dżungli' oraz 'Chłopach'" - opowiadał 12-letni Hubert i zdradził, że w spektaklach obsadzany jest w głównych rolach.

Wtedy z fotela wstała Natasza Urbańska i ogłosiła, co wspólnego z uczestnikiem ma jej mąż, Janusz Józefowicz.

"Słuchajcie, mój mąż się na tym zna. On go wybrał do tej roli" - komentowała Urbańska, a Hubert doprecyzował, że "gra u jej męża".

Janusz Józefowicz w Teatrze Muzycznym w Gdyni im. Danuty Baduszkowej jest reżyserem i choreografem spektaklu "Piotruś Pan". "Ogólnie pan Józefowicz zwraca dużo uwagi i nie wszystko mu zawsze pasuje, ale jak się go bardziej pozna to nawet jest fajny" - wspominał.

"Scena to miejsce, w którym przez chwile mogę odpłynąć od rzeczywistości i poczuć energię" - opowiadał uczestnik.

"Jestem z ciebie ogromnie dumna, bo sobie fajnie radzisz. Teatr to jest zupełnie inna bajka i wymaga od nas wiele poświęcenia. Podziwiam to serdecznie i zapraszam do mnie" - komentowała Urbańska.

Hubert jako swoich trenerów wybrał Tomsona i Barona.