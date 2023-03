Miłosza Skierskiego mogą dobrze kojarzyć widzowie TVP. W 2021 roku startował w eliminacjach do Eurowizji Junior, które odbywały się w "Szansie na sukces". Uczestnik zajął drugie miejsce, przegrywając jedynie z Sarą James.

Teraz Skierski spróbował swoich sił w "The Voice Kids" i jak się okazało, był to dobry pomysł. Uczestnik wykonał utwór "River" Bishop Briggs i odwrócił wszystkie fotele.

"Nazywam to opętaniem przez muzykę. Ta muzyka cię porwała, zabrała totalnie. Ten występ to jest to, co chodzi w tym programie" - mówiła Cleo.

Dawid Kwiatkowski przyznał natomiast, że wielokrotnie zdarzało mu się zapomnieć na scenie, a dopiero w sieci oglądał swoje występy i nie dowierzał w to, co widział.



"Ta muzyka zabiera, ale wiesz, co jest najważniejsze, żeby dać się zabrać muzyce, żeby się nie opierać. Dopóki będziesz śpiewał czysto, to rób, co chcesz na scenie. Twoja stylizacja, uśmiech, energia - tak trzymaj. Tego szukam w tym programie" - komentował Kwiatkowski.



Nietypowa prośba do Tomsona. Przy jego fotelu pojawił się Tomasz Kammel

"Wyrwałeś nas wszystkich z foteli w trakcie występu" - mówił Baron i w trakcie, gdy rozmawiał z uczestnikiem, za trenerskimi krzesłami pojawił się Tomasz Kammel, który z backstage'u przyniósł plakat z napisem "Miłosz wielki głos ma więc fotele 3 dziś ma" oraz poprosił - w imieniu fanklubu Miłosza - aby Tomson zaśpiewał wcześniejszy utwór w duecie z uczestnikiem.

Po chwili trener i młody wokalista jeszcze raz wykonali utwór. Stworzony duet jednak nie zmienił decyzji Miłosza, który podjął współpracę z Dawidem Kwiatkowskim.



Wideo Miłosz Skierski - „River” - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 6

Widzowie zachwyceni uczestnikiem "The Voice Kids". Kolejny z faworytów

Oglądający "The Voice Kids" podkreślali, że szósta edycja jest jedną z najmocniejszych w historii programu. Miłosz Skierski dla wielu widzów niemal od razu stał się faworytem do wygrania talent show.

To jednak nie wszystko. Widzowie w komentarzach przyznawali, że chętnie widzieliby 13-latka na scenie Eurowizji Junior.

"Na Eurowizję Junior z nim, tylko z lepszą piosenką niż 2 lata temu", "Co najmniej finalista, a może i zwycięzca. Jestem zachwycona tą energią", "Występ godzien Eurowizji", "No to już wiem, kto wygra Eurowizję" - pisali internauci.