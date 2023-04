Maja Kryj ma 13 lat, urodziła się i mieszka w Norwegii. W wieku 7 lat wzięła udział w Wataha Fest i był to jej sceniczny debiut. Od tamtego czasu rozwija talent - uczęszcza na zajęcia wokalne i uczy się gry na pianinie.

Zapytana, czy planuje przeprowadzkę do Polski, gdy odniesie sukces w "The Voice Kids" przyznała z rodzicami, że niczego nie wyklucza.

Maja Kryj w "The Voice Kids" - trenerzy podwójnie zszokowani

Kryj w "The Voice Kids" wykonała piosenkę "Nice" zespołu LemON. Trenerzy przez długi czas byli przekonani, że stoi za nimi chłopak. Dopiero, gdy odwrócili fotele (zrobili to Tomson z Baronem i Cleo), nie kryli zdumienia w związku z tym, kogo widzą.

"Przez cały twój występ mieliśmy dyskusję - chłopak czy dziewczyna. Dawid mówił, że to na pewno chłopak. I gdybyś widziała jego oczy, gdy się odwrócił i zobaczył piękną dziewczynę stojącą na scenie"- stwierdził Baron.



"Zaskoczyłaś, a to wspaniały znak. To znaczy, że jesteś charakterystyczna. Gdy w przyszłości gdzieś poleci twoja piosenka, to każdy będzie znał ten głos" - komentował Kwiatkowski. "To nie jest tak, że śpiewasz jak facet. Śpiewasz zawodowo" - tłumaczył Tomson.

Chwilę później Maja ponownie zaskoczyła trenerów. Tym razem, gdy zdradziła, że próbowała dostać się aż trzykrotnie do "The Voice Kids".

"I to jest to, i to jest kochani to. Drogie dzieciaki, nie poddajemy się. Byłoby paru takich, którzy po pierwszej próbie już by odpuścili. Czwarty raz przyszłaś i zobacz, dwa fotele odwrócone. Szanuje takie zachowania" - komentował Kwiatkowski.



Dawid Kwiatkowski i jego sposób na ogłoszenie werdyktu

Trener, który nie odwrócił fotela, wpadł na oryginalny pomysł ogłoszenia tego, do której drużyny chciała trafić Maja. Podszedł do niej z kartką papieru i długopisem i kazał zapisać 13-latce to, do której drużyny chciała przejść.

Po chwili Kwiatkowski odwrócił swoje notatki w stronę kamery i... nic nie było wiadomo, gdyż Kryj napisała swój wybór tak małymi literami, że nikt nie potrafił ich odczytać. "Co tam jest napisane? TiB!" - krzyknął Baron, a oznaczało to przejście do drużyny Tomsona i Barona.