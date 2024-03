Podczas przesłuchań w ciemno w "The Voice Kids" Kuba Młynarz postanowił wykonać utwór "Zacznij od Bacha" Zbigniewa Wodeckiego. Uczestnik nie tylko zaśpiewał, ale i zagrał na trąbce. Jednak nie to najmocniej zaskoczyło trenerów.

Kuba Młynarz zaskakuje w "The Voice Kids" swoim stylem. "Wmurowało mnie"

Fotele odwrócili Cleo oraz Natasza Urbańska. Trenerki były pod wielkim wrażeniem młodego muzyka. "Elegancko" - komentowała.

"Mój drogi, cóż za klasa, naprawdę brawo" - zaczęła. "Jakubie, powiem ci, że ja jestem po prostu onieśmielona twoją prezencją, twoim głosem, dodatkowo tym, że grasz. Aż się zaczerwieniłam normalnie. Jesteś niesamowity, masz pięknie ustawiony głos. I powiem ci, że mnie wmurowało" - mówiła trenerka.

"Skąd u ciebie taka wyrobiona klasa, taka elegancja? Nie zrozum mnie źle, bo uważam, że to jest super, ale obserwuje młodzież w twoim wieku, to jednak trochę inna planeta" - dopytywała Cleo.

"Jestem mężczyzną, to muszę prezentować się na scenie" - odpowiedział jej uczestnik.

Urbańska natomiast dopytywała Kubę, czy za ubiorem idą też maniery. Gdy dostała odpowiedź twierdzącą, była zachwycona. "To jest bardzo fajny miks. Jest młody człowiek, która ma odwagę, aby założyć smoking, wziąć trąbkę i świetnie na niej zagrać. Jest klasa, jest sznyt. Jeżeli chciałbyś pośpiewać trochę fajnych rzeczy sprzed lat, to zapraszam cię do mojej drużyny" - stwierdziła.

Ta zachęta zadziałała, bo młody muzyk postawił właśnie na dalszą współpracę z trenerką.

Kim jest Kuba Młynarz?

"Kuba Młynarz ma 13 lat. Jest sympatycznym i inteligentnym nastolatkiem. Swoją przyszłość wiąże z muzyką. Uwielbia śpiewać i grać na trąbce. W swoim dorobku artystycznym ma wiele osiągnięć zdobytych w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Marzy o własnej płycie, a na razie pracuje nad własnym singlem" - czytamy na stronie "The Voice Kids".