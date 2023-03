Maja i Oliwia Golańskie to siostry, które od najmłodszych lat robią karierę wokalną i aktorską. Są one m.in. aktorkami Teatru Kameralnego w Bydgoszczy.

Obie dziewczynki spróbowały swoich sił w "The Voice Kids" . Oliwa próbowała awansować do kolejnego etapu show z piosenką "Zuzia, lalka nieduża". Jednak żaden z trenerów ostatecznie nie odwrócił fotela.

Zaprosili jednak 8-latkę do kolejnych edycji, zdając sobie sprawę, że młoda uczestniczka poprawi niedociągnięcia i pokaże swój pełen potencjał.

Dużo lepiej poszło 12-letniej siostrze Oliwii. Maja wykonała na scenie utwór Anny Karwan "Słucham cię w radiu co tydzień" i odwróciła wszystkie trzy fotele.



Niespodzianka od Barona. Wyciągnął telefon i zaskoczył uczestniczkę

Baron postanowił nie czekać z opinią i w czasie, gdy Cleo chwaliła uczestniczkę, ten wyciągnął telefon i zadzwonił do Anny Karwan.

"Mam taką sprawę do ciebie. Jesteśmy w 'The Voice Kids'. a to jest Maja" - zachwalał uczestniczkę Baron. "Wiesz, że Ania też była na tej scenie? Jako gwiazda, ale też jako uczestnik" - stwierdził.

Dawid Kwiatkowski zaproponował natomiast, aby Maja zaśpiewała refren, aby Karwan mogła usłyszeć jej wokal. Była uczestniczka "The Voice of Poland" była zachwycona jej występem.

"Ja nie wiem, jak ty Majka zaśniesz dzisiaj" - komentował Kwiatkowski.

Siostra Mai wraca na scenę w "The Voice Kids"

Chwilę później w trakcie rozmowy Maja wspomniała, że jej siostra przed chwila również próbowała sił. Tym sposobem Oliwka ponownie wróciła na scenę, a po chwili usiadła z trenerami na fotelach.

Mimo podpowiedzi siostry o wyborze Cleo, Maja zdecydowała się na dołączenie do drużyny Dawida Kwiatkowskiego.