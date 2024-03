Milena Kluczyńska podczas przesłuchań w ciemno do "The Voice Kids" zaśpiewała utwór "Englishman In New York" Stinga. Ponadto uczestniczka zagrała w utworze solówkę na klarnecie.

Pierwsza fotel odwróciła Cleo i nie kryła zaskoczenia tym, że młoda wokalistka ma w ręce również instrument. Po chwili do walki o Milenę włączyła się też Natasza Urbańska.

Do końca swojego przycisku nie wcisnęli Tomson z Baronem, przez co zostali skrytykowani przez trenerki. "Na co wy czekacie?" - dopytywała ich Urbańska jeszcze podczas piosenki.

"Ale jesteśmy matoły". Baron pożałował swojej decyzji

Już po występie fotel Tomsona i Barona obrócił się, a ci zorientowali się, że to uczestniczka zagrała solówkę na klarnecie. "Ale z was głąby" - rzuciła Cleo. "Ale z nas głuptasy. Wow... Ale jesteśmy matoły" - posypywał głowę popiołem Baron.

W rozmowie z trenerami Kluczyńska przyznała, że na klarnecie gra od trzech lat. "Ty czujesz muzykę, dziewczyno" - zachwalała uczestniczkę Urbańska.

"To, jaki ty masz feeling, jak ty się bawisz tymi dźwiękami. Gdy już się obróciłam, no to zachowywałaś się, jakbyś na scenie była od zawsze. Jestem tobą zachwycona" - mówiła Cleo.

"Widzę w tobie potencjał. Możesz być z tym klarnetem niezłym sztosem" - dodała Urbańska.

Ostatecznie Kluczyńska postawiła na współpracę z Nataszą. Gdy zeszła ze sceny, swojego wyboru nadal żałowali Tomson z Baronem.

"Warto było się obrócić wcześniej. Straciliście czujność chłopaki" - komentowały trenerki. "Szanowany Tomsonie i Baronie, serdecznie was pozdrawiamy i następnym razem życzymy większej czujności" - podsumował Tomasz Kammel.

Kim jest Milena Kluczyńska?

"Śpiew [Milenie] towarzyszy od siódmego roku życia, a od trzech lat uczęszcza do Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Tam poznała swoją największą miłość - klarnet, i jest to miłość od pierwszego zadęcia. Muzyka dla niej stanowi cały świat. Uczy się także gry na fortepianie i należy do dziewczęcego chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Milena nie wyobraża sobie innego miejsca w życiu niż scena muzyczna" - czytamy na stronie "The Voice Kids".