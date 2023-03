W "The Voice Kids" ciągle sobie dogryzają. Jak naprawdę wygląda ich znajomość?

Choć podczas oglądania "The Voice Kids" niektórzy widzowie mogą odnieść wrażenie, że Cleo i Dawid Kwiatkowski za mocno wzięli sobie do serca rywalizację o uczestników, to jednak między trenerami nie ma złych emocji, a od lat są w przyjacielskiej relacji. O przyjaźni opowiedzieli podczas talent show TVP.

Cleo i Dawid Kwiatkowski mają szczególną relację