Tomson i Baron podpadli widzom "The Voice Kids". "Dali ciała"

Ostatnie bitwy w "The Voice Kids" wzbudziły sporo kontrowersji. Nie zabranie do finału Helenki Włodarczyk zostało mocno skrytykowane przez widzów. Jednak to nie jedyne zastrzeżenie. Problematyczna okazała się też piosenka podczas drugiej bitwy.

Tomsonowi i Baronowi oberwało się za dobór jednego z utworów podczas bitew w "The Voice Kids" /TVP /Agencja FORUM