Wielki błąd Barona i Tomsona w "The Voice Kids"? Widzowie TVP oburzeni!

W "The Voice Kids" trwają Bitwy. Podczas drugiego odcinka tego etapu widzowie zobaczyli podopiecznych Tomsona i Barona.

18 uczestników talent show zostało podzielonych na sześć występów. Młodzi uczestnicy na scenie pojawiali się jako trio.



Liderzy grupy Afromental rozpoczęli Bitwy w słynnym rockowym przeboju "Sweet Child O' Mine" grupy Guns N' Roses .

Wyjątkowym momentem odcinka była bitwa w wykonaniu Tercetu Madam (Marysia Chwastek, Maja Zagrodzka i Hania Maciejczyk) oraz Helenki Włodarczyk i Dominika Komandera - młodzi wokaliści zmierzyli się z przebojem "I'll Be There" Mariah Carey. "Zapisujemy teraz karty historii" - podkreślił Baron.

Razem z Tomsonem do etapu Sing Off z tego zestawu zabrali 12-letnią Helenkę Włodarczyk.



"The Voice Kids": Kogo Baron i Tomson zabrali do finału?

W kolejnym odcinku, nazwanym Sing Off, uczestnicy zaśpiewali swoje utwory z przesłuchań w ciemno. Następnie trenerzy musieli zdecydować, kogo zabierają do ścisłego finału. Liderzy grupy Afromental ostatecznie postanowili, że dalej przechodzą Ania Laskowska ("Piosenka światłoczuła" Natalii Kukulskiej), Marcel Tułacz ("Małe szczęścia" Kuby Badacha i Roberta Jansona) oraz Kinga Kipigroch ("My heart will go on" Celine Dion).

Wybór Ani Laskowskiej kosztem Helenki Włodarczyk mocno wzburzył widzów TVP, którzy dali upust temu w komentarzach.

"Jestem zawiedziona, że nie ma tam Helenki", "Jurorzy, co z wami?", "To jakieś jaja, że przeszła Anka! Helenka bije ją milion razy swoim talentem!", "Wolę Helenkę, była najlepsza", "Musiałam dwa razy sobie powtórzyć kogo wybrali chłopaki, bo nie mogłam uwierzyć, że zamiast Anki nie wzięli Heleny" - denerwują się widzowie.

"The Voice Kids": Helenka Włodarczyk zabrała głos po programie

Swój udział w programie skomentowała Helena Włodarczyk.



"Kochani, niestety moja cudowna przygoda z The Voice Kids 6 edycji dobiegła końca na etapie sing off. Gdyby to ode mnie zależało, zostałabym tam na zawsze" - napisała uczestniczka na Instagramie.

"Polecam każdemu, kto jeszcze się waha, by dać sobie szansę i wystąpić w tym cudownym programie. Ja za otrzymaną szansę bardzo dziękuję i będę dalej śpiewać, bo to moje życie, moja pasja i myślę, że jeszcze nie raz mnie usłyszycie i zobaczycie na scenie, bo uwielbiam Wam dawać wyjątkowe emocje i zabierać w świat śpiewanych piosenek" - dodała młoda wokalistka.