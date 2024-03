Pod koniec lutego ruszyła kolejna edycja "The Voice Kids" , w którym rywalizują uczestnicy w wieku 8-14 lat. Do Cleo oraz Barona i Tomsona z grupy Afromental w roli trenerki dołączyła Natasza Urbańska, która zastąpiła Dawida Kwiatkowskiego.

W sobotnim odcinku nie brakowało emocji, ale raptem dwóch uczestników odwróciło wszystkie fotele. Dla części widzów sporym rozczarowaniem było pominięcie Zuzanny Sofie Jakubowski, która w programie zaśpiewała utwór "Supergirl" z repertuaru niemieckiej grupy Reamonn.

"The Voice Kids": Widzowie rozczarowani decyzjami trenerów

"Ale ona ma głos" - zachwycała się za kulisami Ida Nowakowska, jednak żaden z trenerów nie zdecydował się wcisnąć czerwonego przycisku.

"Trzęsie się głos jeszcze" - komentował Tomson w rozmowie z Baronem.



"Ta edycja to jakaś porażka ze strony jurorów", "Program schodzi na psy", "Co to miało znaczyć na Zuzi? Na małym dziecku pierwsi do odwracania, a na ładnym głosie przyczepianie o najmniejszy szczegół. Ustawione jak nie wiem", "Zuzia zaśpiewała o wiele lepiej i ładniej" - możemy przeczytać w komentarzach publikowanych przez internautów na profilach "The Voice Kids".