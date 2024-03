"The Voice Kids": Myśleli, że to śpiewa dziewczyna. Kto towarzyszył mu za kulisami?

Oprac.: Michał Boroń The Voice Kids

Mateusz Pierożek swoim głosem zaczarował Cleo i to właśnie do jej drużyny trafił 14-latek. Za kulisami "The Voice Kids" poza rodziną towarzyszyła mu Julia Dąbrowska, która w poprzedniej edycji show TVP otrzymała nagrodę publiczności.

Mateusz Pierożek trafił do drużyny Cleo w "The Voice Kids" /TVP