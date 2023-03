"The Voice Kids": 12-letnia następczyni Celine Dion! "Wszyscy słuchają w milczeniu"

Przed nami kolejne Przesłuchania w Ciemno szóstej edycji "The Voice Kids". Tym razem na scenie usłyszymy rozśpiewane dzieci z Małopolski oraz z Górnego Śląska. Wśród nich pojawi się Kinga Kipigroch.

"Kinga jest osobą delikatną, wrażliwą, ale jest też osobą, która stawia sobie w życiu cel i stara się do niego dążyć" - mówi o Kindze jej mama. I choć nastolatka może sprawiać wrażenie bardzo cichej, zmienia się nie do poznania, kiedy wchodzi na scenę, co już teraz możecie zobaczyć w przecieku.

"Nie boję się publiczności. Jak śpiewam, nie jestem osobą delikatną, tylko taką mocną, silną dziewczynką. W marzeniach widzę siebie na wielkiej scenie. Zaczynam śpiewać, a wszyscy słuchają mnie w milczeniu" - mówiła tuż przed występem Kinga Kipigroch, która fenomenalnie zaśpiewała przebojów "My Heart Will Go On" Celine Dion. Reakcja trenerów "The Voice Kids" jest najlepszym dowodem na to, że Kinga ma niepowtarzalny talent.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Kids": 12-letnia następczyni Celine Dion! TVP

"The Voice Kids": szansa dla młodych talentów

Od drugiej edycji "The Voice Kids" skład trenerski pozostaje niezmienny. Na fotelach jurorskich zasiadają: Tomson i Baron, Cleo oraz Dawid Kwiatkowski.

Dzięki programu wielu młodych uczestników zaczęło robić kariery w branży muzycznej. Wśród najbardziej znanych nazwisk, które pojawiły się w show są: Roksana Węgiel, Sara James, Viki Gabor, Anika Dąbrowska, Marcin Maciejczak, Carla Fernandes oraz Marcelina Szlachcic.

"The Voice Kids 5" - finał 1 / 10 Zwycięzca piątej edycji "The Voice Kids" Mateusz Krzykała i jego trenerka - Cleo Źródło: East News Autor: Paweł Wodzyński

