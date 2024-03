Szczere wyznanie Barona. Ujawnił, co zrobił, gdy dowiedział się, że zostanie ojcem

The Voice Kids

Baron zdecydował się w "The Voice Kids" zdradzić, co w ostatnim czasie doprowadziło go do łez. Jednym z takich momentów był ten, w którym dowiedział się, że będzie ojcem. Co jeszcze wzrusza trenera programów TVP?

Baron zdradził w "The Voice Kids", co się stało, gdy dowiedział się, że zostanie ojcem /VIPHOTO /East News