Maja i Oliwia Golańskie to siostry, które od najmłodszych lat robią karierę wokalną i aktorską. Są one m.in. aktorkami Teatru Kameralnego w Bydgoszczy.

Obie dziewczynki spróbowały swoich sił w "The Voice Kids". Oliwa próbowała awansować do kolejnego etapu show z piosenką "Zuzia, lalka nieduża". Jednak żaden z trenerów ostatecznie nie odwrócił fotela.

"Jesteś gotowa na scenę, po prostu jeszcze ten głosik wydaje mi się, że wymaga trochę pracy. Potrzebujesz czasu, aby tę energię przekuć w pracę" - komentowała Cleo.

Zaprosili jednak 8-latkę do kolejnych edycji, zdając sobie sprawę, że młoda uczestniczka poprawi niedociągnięcia i pokaże swój pełen potencjał.

"Ale głupki z nas" - stwierdził na sam koniec Dawid Kwiatkowski. "Dobrze, bo jak przyjdzie za rok albo za dwa, to nadal będzie słodziakiem, ale będzie już miała przestrzeń na moc" - komentował Baron.



Dużo lepiej poszło 12-letniej siostrze Oliwii. Maja wykonała na scenie utwór Anny Karwan "Słucham cię w radiu co tydzień" i odwróciła wszystkie trzy fotele. Maja przy okazji porozmawiała też z Karwan, do której zadzwonił sam Baron i mogła zaśpiewać dla niej refren piosenki. Ostatecznie trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego.



Widzowie rozczarowani odpadnięciem małej Oliwii z programu. "Zmieńcie nazwę"

Decyzja o niezabraniu Oliwii Golańskiej do następnego etapu spotkała się z negatywnymi reakcjami widzów. Ci byli przekonani, że 8-latka powinna awansować dalej.

"Oliwka też powinna przejść. Strasznie szkoda, że nikt się nie odwrócił" - można przeczytać w komentarzach.

Niektórzy widzowie zauważyli natomiast, że w "The Voice Kids" nastąpiła radykalna zmiana i do dalszych etapów przechodzą przede wszystkim starsze dzieci. Być może jest to wczytywanie się w opinie widzów, którzy jeszcze rok temu narzekali, że do dalszych etapów przechodzi sporo małych dzieci, a decydujące nie wydawały się być umiejętności wokalne.



Wideo Oliwia Golańska – „Zuzia, lalka nieduża”-Przesłuchania w Ciemno The Voice Kids 6

Fajnie, ale przechodzą niemal tylko starsze dzieci. Młodsza siostra ekstra śpiewała, ale się nikt nie odwrócił. Rozważcie zmianę nazwy programu na ‘The Voice Teens’" - pisał jeden z widzów.

"Powinien być podział wiekowy. Bo jak tu porównać 8-latkę do 14-latka... Nie ten etap. Fajnie zaśpiewają i szkoda że nie weszła".



"Szkoda, że siostra nie przeszła, bo była równie dobra, nawet może biorąc pod uwagę wiek -lepsza, a może i dobrze ,ze nie muszą ze sobą konkurować. Natomiast przestaje mi się podobać ten format programu, że wybierają głosy dojrzałe... Hello - to jest ‘The Voice Kids’ , a nie 'The Voice Teenager'" - czytamy.