Jeszcze przed wyjściem na scenę "The Voice Kids" , 14-letni Mikołaj Beker wyliczał Idzie Nowakowskiej, ile konkursów muzycznych zdołał wygrać w swoim życiu.



Beker był triumfatorem m.in. konkursu kolęd, międzynarodowy konkurs instrumentalny i wokalny oraz zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie piosenek Disneya.

W "The Voice Kids" przed trenerami zdecydował się wykonać wielki przebój Ireny Santor - "Już nie ma dzikich plaż". Zasłuchani trenerzy przez długi czas wymieniali się opiniami i chwalili uczestnika, jednak dopiero Cleo na koniec występu odwróciła fotel.

Tomson i Baron, którzy nie zdążyli wcisnąć przycisku, tłumaczyli, że ich fotel nie zadziałał. "Żebyśmy się nie musieli tłumaczyć" - mówił Tomson.

"Mikołaj, ile w tobie jest zwiewności, tyle emocji. Czuć, że masz serducho pełne emocji" - komentowała Cleo.



Natasza Urbańska zachwycona 14-latkiem w "The Voice Kids". Widzowie mieli ciarki

"Słuchając ciebie widziałam młodą Irenę Santor. Naprawdę ją słyszałam. I tak też przy tym grzybie siedziałam, żeby za późno nie wcisnąć, ale czegoś mi brakowało. Ale gdy się odwróciłam i gdy zobaczyłam, że to jest chłopak z taką wrażliwością... To wiedz, że masz taką moc, śpiewając i lubiąc takie piosenki. To jest naprawdę super siła i moc" - podsumowała Urbańska.



Również widzowie byli zachwyceni występem młodego wokalisty. "Było pięknie... Wzruszyłam się", "Cieszę się że Cleo walnęła tego grzyba. Nie wyobrażałem sobie, że Mikołaj nie przejdzie", "Pięknie. Czarki przechodzą", "Ewenement, piękny repertuar, ile tu było emocji" - pisali fani programu.

Kim jest Mikołaj Beker?

"Mikołaj ma 14 lat i jest towarzyskim i ambitnym chłopcem. Swoje zdolności muzyczne rozwija od wczesnego dzieciństwa. Ukończył szkołę muzyczną I stopnia w klasie akordeonu. Od szóstego roku życia jest członkiem i solistą chóru oraz solistą orkiestry dętej. Jego pasje to śpiew, pływanie oraz uprawianie sportów wodnych. Ponadto bardzo interesuje się światem magii, fantazji i lubi spędzać czas z przyjaciółmi. W przyszłości chciałby zostać aktorem dubbingowym" - czytamy na stronie "The Voice Kids"