Przypomnijmy, że od 2018 r. reprezentantkami Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior są wokalistki wcześniej z powodzeniem występujące w programie "The Voice Kids" . W dodatku odnosimy w nim spore sukcesy - dziecięcą Eurowizję wygrywały Roxie Węgiel (2018) i Viki Gabor (2019), a Sara James w 2021 r. była druga.

Nic więc dziwnego, że to właśnie w show TVP szukani są kolejni kandydaci.

Po wygranej we właśnie zakończonej szóstej edycji "The Voice Kids" naturalnym wyborem stała się Martyna Gąsak.



14-latka już od pierwszego występu na scenie była postrzegana jako potencjalna zwyciężczyni. Po Przesłuchaniu w ciemno w piosence "Never Enough" trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego . W finale podbiła serca widzów i trenerów śpiewając "If I Were a Boy" z repertuaru Beyoncé.

"Pomyślałam, że moja ciężka praca i miłość do muzyki zostały zauważone i docenione" - powiedziała Martyna Gąsak po wygranej.

"Moim największym marzeniem jest wydać pierwszy debiutancki album, płynący prosto z mojego serca i opowiadający o całej mojej muzycznej przygodzie, która tak naprawdę dopiero się zaczyna" - zdradziła, zapytana o dalsze kroki w swojej muzycznej karierze.

Wiadomo już, że Martyna Gąsak nie będzie mogła wziąć udziału w Eurowizji Junior - w konkursie udział mogą brać dzieci do 14. roku życia. Młoda wokalistka w lipcu skończy jednak 15 lat.

Tegoroczna edycja odbędzie się 26 listopada w Nicei. To efekt wygranej Francji w Eurowizji Junior 2022. Reprezentował ich wtedy Lissandro z piosenką "Oh Maman!".

Polskiego reprezentanta poznamy prawdopodobnie w preselekcjach w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior".



"The Voice Kids": Kim jest Martyna Gąsak?

Przygodę ze śpiewem rozpoczęła już w przedszkolu, a na scenie zadebiutowała w wieku 6 lat w konkursie "Jedzie pociąg z daleka" Ryszarda Rynkowskiego, zdobywając tam pierwsze miejsce. Obecnie swoje umiejętności wokalne rozwija w elbląskim studiu wokalnym. Poza śpiewem interesuje się wizażem i w wolnym czasie tworzy kolorowe makijaże. Jej ulubiony przedmiot szkolny to biologia, a swoją wiedzę poszerza podczas zajęć dodatkowych.