Marcelina Albrycht ma 14 lat. Uczęszcza na zajęcia do studia wokalno-instrumentalnego. Gra na gitarze i pianinie. W "The Voice Kids" wykonała utwór Hey "Moja i twoja nadzieja", który sprawił, że odwróciły się wszystkie trzy fotele.

Tomson z Baronem swój fotel odwrócili niemal w ostatniej chwili, a nawet wydawać się mogło, że zrobili to już nawet po zakończonej piosence. To mocno zaskoczyło Dawida Kwiatkowskiego.

"Jak to się stało?! Powinny być już wyłączone te guziki. Już było za późno" - mówił do trenerów. "My mamy dodatkowe pięć sekund" - ripostował mu Baron. Płynnie do oceniana uczestniczki przeszedł natomiast Tomson.

Trenerzy komplementują uczestniczkę. "Niesamowity głos"

"Jak dobrze, że zdążyliśmy się odwrócić. Obojętne jaka będzie decyzja, to trzeba docenić to jakie masz umiejętności i wyobraźnie muzyczną. Dziękujemy ci" - mówił.

"Ten numer był zawsze emocjonalny i pełen dobrej energii, a ty dodałaś coś jeszcze od siebie. Nie zaśpiewałaś tego tak standardowo, namalowałaś go własnymi farbami i dlatego się odwróciłam, bo już na tym etapie szukasz siebie i to jest duży krok do przodu" - komentowała Cleo.

"Potrafisz bardzo lirycznie i spokojnie podejść do tematu, ale jak otworzysz już buzię, to potrafisz też ryknąć. Masz niesamowity głos. Nieproporcjonalny do tego, co widzę i ile masz lat. Ale to bardzo dobrze. To jest zaskakujące i to zadziwia" - stwierdził Kwiatkowski.

"Ludzie czasami tak zmieniają linie melodyczne i tak odbiegają od oryginału, że to nie jest fajne dla słuchacza. A ty przedstawiłaś jak brzmi oryginalny utwór, ale tez przedstawiłaś w tym siebie" - dodał trener.

I to właśnie do niego zdecydowała się przejść uczestniczka.