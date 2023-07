Przypomnijmy, że odkąd z programem "The Voice Kids" pożegnał się Dawid Kwiatkowski , trwają nieustanne spekulacje na temat tego, kto powinien zostać nowym trenerem w programie.

W ostatnich miesiącach przez media przewinęło się kilka nazwisk. Najpierw jako faworyta widziano Kubę Szmajkowskiego.

Następnie spekulowano, że pracę niemal na pewno dostanie Marina Łuczenko-Szczęsna. Plotek donosił jednak, że jej szansę na angaż są mniejsze, a do gry miały włączyć się kolejne nazwiska. Wśród kandydatów na fotel trenera znaleźli się też: Roksana Węgiel, Anna Karwan oraz Grzegorz Hyży.



"Informacja o tym, że to Marina na pewno zastąpi Dawida, jest mocno na wyrost. Owszem, jest brana pod uwagę do zaproszenia na zdjęcia próbne, ale to niejedyna kandydatka, o której myśli produkcja w kontekście obsadzenia wolnego jurorskiego fotela. Nie dajemy nikomu pracę za 'ładne oczy'. W przeszłości nie raz bywało, że popularna gwiazda wypadała słabo na zdjęciach próbnych, więc wszystkich potencjalnych nowych jurorów trzeba kategorycznie przetestować przed podpisaniem umowy. Nie każdy wbrew pozorom umie dobrze oceniać uczestników" - mówiła Plotkowi osoba z telewizji.



Sama Marina w rozmowie z Pudelkiem przyznała, że jej kandydatura do "The Voice Kids" jest tylko i wyłącznie plotką, jednak dodała tez, że "były podchody" ze strony telewizji, które jednak skończyły się bez konkretów.



Blanka niepodziewaną kandydatką do objęcia fotela "The Voice Kids"? Zabrała głos

Niespodziewanie nowego kandydata wykreowały media. W rozmowie z magazynem "Party" Blanka została zapytana przez dziennikarzy, czy zgodziłaby się na przejęcie fotelu trenerskiego po Dawidzie Kwiatkowskim w "The Voice Kids". Piosenkarka, która w tym roku z piosenką "Solo", reprezentowała Polskę na Eurowizji, odpowiedziała wprost.



"Nie myślałam o tym, ale jeśli byłaby taka opcja, to oczywiście. Na pewno stawiałabym na to, że nie można się poddawać i trzeba robić to, co się kocha" - skomentowała piosenkarka.



Pytanie do Blanki było o tyle zaskakujące, że do tej pory nie pojawiła się w żadnych spekulacjach dotyczących nowego trenera "The Voice Kids". Wokalistka - mimo zdobycia popularności na Eurowizji (19. miejsce w finale) - ma na koncie jednak tylko trzy piosenki, a widzowie mogliby szybko kwestionować jej doświadczenie, co zdarzało się już w przeszłości (m.in. w przypadku Margaret lub Michała Szpaka).

Zdjęcie Blanka zabrała głos na temat "The Voice Kids" / Jacek Szydłowski / Agencja FORUM

Dawid Kwiatkowski pożegnał się z "The Voice Kids"

Dawida Kwiatkowskiego krótko po zakończeniu szóstego sezonu programu, który wygrała jego podopieczna - Martyna Gąsak - wystosował oświadczenie, w którym ogłosił swój koniec przygody z programem.

"Kiedy w zeszłym roku usiadłem na tym nieziemsko wygodnym fotelu w pierwszy dzień przesłuchań w ciemno, czułem już, że robię to ostatni raz. Pamiętam jak we wrześniu zaczęły się bitwy i kompletując tria powiedziałem do siebie 'stary, zrób to dobrze, robisz to ostatni raz i mają być to bitwy fenomenalne'. Takie były. Dzięki mojej wspaniale słuchającej wszystkich naszych rad drużynie" - zaczął wpis na Instagramie.



"W 2014 roku, gdy na korytarzach studia ATM ćwiczyłem fokstrota, Rinke, producent TzG i Voice wziął mnie za rękę i zaprowadził do studia obok, gdzie realizowano właśnie Voice’a. Kazał mi usiąść w fotelu Justyny Steczkowskiej i patrząc mi prosto w oczy, powiedział 'Dawid, jeśli uda mi się zrobić w Polsce The Voice Kids, to będzie Twój fotel'. Trzy lata później zadzwonił telefon" - pisał

"Kilka tygodni temu dostałem propozycję wzięcia udziału w kolejnej edycji i pewnym głosem powiedziałem Dominikowi, mojemu menadżerowi, że już nie chcę, że już wystarczy. Serce mówi mi 'Well done Dawid, Twoja misja w tym programie się zakończyła', a serca słucham jak babci. Moje muzyczne plany i cele na przyszłe lata będą wymagały ode mnie większego skupienia na komponowaniu muzyki, co oznacza, że moja drużyna nie miałaby trenera na wyciągnięcie ręki tak, jak dotychczas, a jestem ostatni do robienia czegoś na pół gwizdka. Oglądając ten program w telewizji Wam, widzom, może wydawać się on bardzo lekki, ale jego tworzenie bynajmniej do lekkich nie należy" - wyjaśnił.