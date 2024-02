Internauci oceniają Nataszę Urbańską w "The Voice Kids". Jak jej poszło?

Cleo, Baron i Tomson oraz nowy nabytek talent show - Natasza Urbańska - ruszyli w poszukiwaniu najbardziej utalentowanych dzieci w wieku 8-14 lat.



Natasza debiutowała na fotelu trenerskim, w którym zastąpiła Dawida Kwiatkowskiego. "Kilka tygodni temu dostałem propozycję wzięcia udziału w kolejnej edycji i pewnym głosem powiedziałem mojemu menadżerowi, że już nie chcę, że już wystarczy. Serce mówi mi 'Well done Dawid, twoja misja w tym programie się zakończyła', a serca słucham jak babci" - pisał wokalista, informując o swojej decyzji.

Jak można było usłyszeć w programie, pozostali trenerzy uważają, że nowa trenerka bardzo dobrze odnalazła się w show. Trudno również nie zauważyć, że szybko skradła serca publiczności i uczestników.

"The Voice Kids": Internauci oceniają Nataszę Urbańską

Kiedy pojawiły się wiadomości o zmianach, widzowie byli sceptyczni, pisząc, że "bez Dawida to już raczej nie będzie to samo". Mimo tego opinie o nowej trenerce po pierwszym odcinku są pozytywne. "Nataszka daje radę, naprawdę pozytywnie zaskoczyła", "Natasza, jesteś kapitalna, świetna energia i świetna zabawa dla dzieci. Właściwa osoba na właściwym miejscu"- pisali.

Internauci gratulowali jej też uczestników, którzy zdecydowali się dołączyć do jej drużyny. Najwięcej emocji i zachwytów wzbudziła Michell Siwak, która swoim wykonaniem utworu Beyoncé "1+1" odwróciła wszystkie fotele i doprowadziła Nataszę Urbańską do łez.

Druga część komentujących nie była już tak pozytywnie nastawiona do wokalistki. "Natasza tylko siebie chce pokazać. (...) Pajacuje, błaznuje i to strasznie irytuje. Można pożartować, ale po co te szpagaty, tańce", "Natasza się stara, jest uśmiechnięta, ale jakoś za dużo jej tańca. Dawid 'robił' inną atmosferę, był bardzo ciepły, serdeczny, śmieszny i merytoryczny" - oceniali, zarzucając nowej trenerce, że w programie chce pokazać głównie siebie.