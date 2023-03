Lena Mrówczyńska to 11-latka, która śpiewa od trzeciego roku życia. Od dziecka gra w musicalach na różnych deskach teatralnych - Teatru Muzycznego w Toruniu, czy Teatru Kameralnego w Bydgoszczy. Próbowała też swoich sił w eliminacjach do Eurowizji Junior 2021.



W "The Voice Kids" zdradziła, że zmaga się z problemami związanymi ze wzrostem.

"Codziennie muszę brać zastrzyk z hormonem wzrostu. Zaczęło się od tego, że nie rosłam w ogóle" - opowiadała Lena za kulisami. "Jak to" - pytała mocno przejęta Ida Nowakowska.



"Lena zatrzymała się wzrostowo. Nie rosła i interweniował lekarz. Zaczęliśmy robić szereg badań, a codziennie przed snem dostaje zastrzyk" - sprecyzowała mama uczestniczki.

Lena Mrówczyńska zachwyciła trenerów "The Voice Kids"

Na scenie 11-latka wykonała przebój Bajmu "Myśli i słowa", a fotele odwrócili wszyscy trenerzy.

"Jak na 11 lat i takiego drobnego człowieka, masz niesamowicie silny głos i stabilny jest ten głos, świadomie śpiewasz" - mówił Baron. "Stopa progresu i tego jaka możesz być lepsza, no wszystkich nas wzięła za serce" - dodał Tomson.

"Jestem zauroczona i bardzo chciałabym cię mieć w swojej drużynie" - komentowała Cleo i to właśnie do jej drużyny trafiła Lena.

