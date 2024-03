Anastazja Tabakova to 12-letnia uczestniczka "The Voice Kids" , która do Polski przyjechała z rodziną 1,5 roku temu. Obecnie mieszka w Gdańsku i jak sama przyznała w rozmowie z Idą Nowakowską, śpiewa zaledwie od dwóch lat.



Zwycięzca "The Voice" przyprowadził córkę do "The Voice Kids". "Chcę, żeby spróbowała się w konkursie"

Okazało się, że talent muzyczny w Anastazji pielęgnować zaczął jej tata - Pavlo Tabakov. Ukraiński wokalistka, który w 2012 roku wygrał tamtejszą edycję "The Voice" i podpisał profesjonalny kontrakt z wytwórnią Universal. To jednak nie wszystko. Kariera muzyczna Tabakova zaczęła się nieco wcześniej, bo 2005 roku. Wtedy to wygrał talent show "Szansa" i podpisał kontrakt z Igorem Kondratiukiem.



W kolejnych latach nagrywał, próbował sił w eliminacjach do Eurowizji oraz dotarł do półfinału ukraińskiego "Mam talent". Obecnie Tabakov zajmuje się nauką śpiewu. Ma swoje szkoły w Ukrainie i Polsce. Trenuje wokalnie również swoją córkę. "Ludzie chcą, aby były ciarki. Jak to będzie, to znaczy że jesteś artystką" - mówił w TVP.



"Chcę, żeby spróbowała się w konkursie, bo ja to przeżyłem już" - mówił do wyraźnie zaskoczonej Idy Nowakowskiej wokalista. "Niesamowite" - odparła prezenterka, będąc zaskoczona, że siedzi obok niej zwycięzca "The Voice".

Anastazja Tabakova w "The Voice Kids". "Jesteś magiczna"

Anastazja przed trenerami wykonała utwór "Chcę tu zostać" Farby i odwróciła trzy fotele.

"Masz coś uroczego w barwie swojego głosu. Jest trochę dziewczęcy, ale nie przeszkadza, żeby śpiewać o takich ważnych rzeczach, o takich które trafiają prosto w nasze serducha, tak bardzo poczułam o czym ty śpiewasz. Jesteś magiczna" - mówiła Cleo.



"Albo jesteś bardzo przezdolna, albo jesteś przezdolna i ktoś ci pomaga, bo masz tak ślicznie ustawiony głos. Każdy dźwięk bierzesz od góry, te dźwięki są zawodowe i chce się ciebie słuchać. Śpiewasz tak, że my nic więcej nie potrzebujemy" - przyznał Tomson.

Na sam koniec uczestniczka zaśpiewała dla trenerów po ukraińsku, zachwycając ich jeszcze mocniej. Gdy przyszedł czas decyzji, Tabakova zdecydowała, że idzie do drużyny Cleo.