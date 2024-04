Staś Komorek wystąpił podczas ostatniego pojedynku w etapie bitew w drużynie Tomsona i Barona.

Na scenie "The Voice Kids" stanął z Sofią Jelonkiewicz i Wiktorią Szeflińską. Trio wykonał utwór "Falling" Harry'ego Stylesa. Mimo, że faworytem był Komorek (mówiło się, że może wygrać cały program), to do dalszego etapu awansowała niespodziewanie Wiktoria Szeflińska.

"Jestem pod ogromnym wrażeniem" - komentowała występ uczestników Natasza Urbańska. Cleo natomiast przepraszała Wiktorię za to, że nie odwróciła się podczas przesłuchań w ciemno.

Gdy przyszedł czas decyzji Tomson i Baron zwrócili się bezpośrednio do Komorka

"Stasiu, pamiętam cię na etapach blind, zachwyciłeś nas wszystkich piosenką 'Anyone'. Dziś będą mówił do ciebie Stachu, bo widzę jak z tygodnia na tydzień nabierasz doświadczenia i męskości. Zaskakujące jak w środku mutacji zdecydowałeś się przyjść do programu i poradzić sobie tak znakomicie. Jesteś wielki. Brawa za to" - mówił Baron do Komorka.



Burza w komentarzach po porażce Stasia Komorka w "The Voice Kids". Miał wygrać program

Ostatecznie jednak Komorek musiał pożegnać się z programem. Jego porażka była najbardziej kontrowersyjnym momentem odcinka. Widzowie byli bowiem mocno podzieleni, czy taka decyzja trenerów była dobra.

"Moim typem był Staś. Brakuje Dawida (Kwiatkowskiego - przyp. red.), który mimo tego, że czasem komuś nie wyszło w bitwach, to szedł za głosem serca" - czytamy na stronie "The Voice Kids".

"Cóż dziwne, że Staś nie będzie w sing-offach. Jego wykonanie 'Anyone' z przesłuchań to było mistrzostwo. Mam nadzieję, że zobaczymy go na przykład w 'Szansie na sukces', bo na Eurowizję Junior jest idealny" - komentowała inna fanka jego talentu.

"Zawiodłam się na chłopakach, Staś był wyjątkowy, głos magiczny, powinien przejść dalej. Smutne to", "Staś był moim faworytem do wygrania całego programu" - pisali inni widzowie.

Wielu widzów uznało jednak wybór Tomsona i Barona za odpowiedni, a Staś według nich nie zachwycił aż tak mocno w bitwach jak w poprzednim etapie. Komentujący byli zdania, że Wiktoria zasłużyła sobie na awans do finału po tym, co pokazała podczas ostatnich występów.



Staś Komorek zachwycił w "The Voice Kids". Był faworytem show

Opinie o tym, że młody wokalista ma wygrać program pojawiły się krótko po emisji jego występu w TVP. Podczas przesłuchań w ciemno uczestnik wykonał utwór "Anyone" Demi Lovato i oczarował trenerów.



"Wmurowało nas. Staś, wiesz że to jest jeden z trudniejszych utworów, które dźwignąłeś solidnie. Twoja emisja jest na bardzo wysokim poziomie. Ja po prostu zanurzyłam się w to, co śpiewasz" - mówiła Cleo.

"Ja byłam przekonana, że to śpiewa dziewczyna. Odwracam się i ty stoisz. (...) Wypuszczasz z siebie tak piękne dźwięki. To jest dar tam z niebios. Rozumiesz chłopaku? Ty to dostałeś. Gratuluję ci serdecznie. Jesteś niesamowity" - wychwalała go Natasza Urbańska.

"Byłem pewien, że śpiewa dziewczyna, chociaż nie było to doskonałe. Bardziej chodzi mi o dynamikę. Gdy odwróciliśmy fotel i zobaczyliśmy ciebie to nie zgrał nam się dźwięk z obrazem. Ale tym bardziej szacun, bo masz bardzo oryginalny głos jak na 13-latka. Trochę cię współczuję, bo czeka cię spora praca, gdy zacznie się ta mutacja. Stracisz trochę czar, który masz opanowany, ale zyskasz inny, mocniejszy" - mówił Baron.