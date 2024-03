Decyzja w programie TVP podzieliła widzów. "To jakiś żart"

Trwają Przesłuchania w ciemno nowej edycji programu "The Voice Kids". Jedną z uczestniczek ostatniego odcinka była 8-letnia Anastazja, która zaśpiewała dziecięcy przebój "Idziemy do ZOO".

Jej występ rozczulił Nataszę Urbańską, która w ostatniej chwili odwróciła fotel. Widzowie jednak są mocno podzieleni tą decyzją.

"The Voice Kids": widzowie żądają zmiany zasad

Fani programu uważają, że 8-latka jest za młoda i nie ma szans konkurować z nastolatkami. "Nic nie mam do tej dziewczynki oczywiście, ale powinniście zrobić osobny program dla takich maluszków i dla tych starszych. Nie wyobrażam sobie tej dziewczynki w bitwie np. z 14 latkiem", "Jest mega urocza, fajna dziewczynka, ale jest jeszcze malutka w porównaniu do innych uczestników... przedział wiekowy jest za duży moim zdaniem", "Jak dla mnie to w tym programie jest za duży rozstrzał wiekowy... Powinni zrobić taką edycję typowo dla nastolatkow albo maluchów" - komentowali.

Inni natomiast zarzucili trenerom, że odwracają się dla "słodziaków", a ignorują utalentowanych nastolatków. "To jakiś nieśmieszny żart! Każde dziecko 8-letnie by tak zaśpiewało albo i lepiej, ten program powinien być od 10 lat, bo to porażka, osoby które pięknie śpiewają, nie dostają się do programu, a takie coś i fotele odwrócone", "To, że ona się dostała, a tamten przed nią nie to jest jakiś żart, tak szczerze" - krytykowali.