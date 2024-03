"Czy to jest możliwe, że myśmy się już kiedyś spotkali" - pytał Igę Gregor Tomasz Kammel. Szybko okazało się, że młoda wokalistka próbowała swoich sił w piątej edycji programu. Wtedy jednak nie udało jej się odwrócić foteli, a trenerzy zaprosili ją do kolejnych sezonów, gdy podszkoli swój wokal.

"Wspominam bardzo dobrze ten czas. Ale była inna scena wtedy. Przez cały występ nawet nie myślałam, że trenerzy mają się obrócić, myślałam tylko o tym, aby zaśpiewać. Dopiero pod koniec piosenki zorientowałam się, że fotele powinny się odwrócić" - wspominała. "Nie było mi przykro, bo byłam szczęśliwa, że udało mi się wystąpić w programie" - dodała.

Iga Gregor ponownie w "The Voice Kids". Urbańska aż złapała się za głowę

Uczestniczka w siódmej edycji "The Voice Kids" wykonała eurowizyjny utwór "Unicorn" Noi Kirel i odwróciła trzy fotele. Już po zakończeniu tylko Natasza Urbańska wiedziała, jaką piosenkę wykonywała uczestniczka.

"Ale ogień" - podsumował krótko Baron. "Wyglądasz też, jak ona. Masz urodę jak Noa" - komentowała Urbańska. "Masz tę moc" - mówił Tomson.

Szybko okazało się, że 13-latka ma sporo wspólnego z Nataszą Urbańską, co mocno zdenerwowało resztę trenerów. Ci nie chcieli nawet podjąć walki o uczestniczkę.

Gregor występuje w Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie reżyserem jest m.in. Janusz Józefowicz. Urbańska przyznała, że też występowała tam w przeszłości, a po chwili okazało się, że zarówno trenerka, jak i wokalistka, występowały w "Piotrusiu Panie".

Trenerka przypomniała, że grała w spektaklu Tygrysicę z Lilią w Zębach i tą samą rolę obecnie gra Iga Gregor. Gdy jurorka usłyszała te słowa, aż złapała się za głowę.

Po zachęcie Barona uczestniczka z Urbańską wykonały wspólny układ choreograficzny z muscialu i było już niemal pewne, do kogo trafi wokalistka. Ta ostatecznie potwierdziła, że będzie kontynuować przygodę w programie właśnie z Nataszą.



Baron wyciąga "regulamin" "The Voice Kids". Co mu się nie spodobało?

"Myślę, że Natasza trochę oszukuje, muszę sprawdzić regulamin" - głośno komentował Baron. "Tutaj jest napisane, że jeżeli nowy trener przystępuje do wyboru uczestników do swojej drużyny bez wypełniania wstępnego formularza kwalifikacyjnego, nie może kontynuować castingu" - wymyślał na poczekaniu trener, stojąc na fotelu.



Kim jest Iga Gregor?

"Iga ma 13 lat. Jest uczennicą siódmej klasy. Śpiewa od rana do nocy. Łatwiej jej wystąpić w telewizji niż przed znajomymi. W szkole muzycznej najbardziej lubi lekcje gitary, na której uczy się gry od pięciu lat. Kocha taniec jazzowy. Od kilku lat występuje na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. Jej odwieczne marzenie to wyjazd do Nowego Jorku. Uparcie realizuje swoje wszystkie szalone pomysły. Spotkania z przyjaciółkami zawsze kończą się niezliczoną ilością wspólnie wyreżyserowanych filmów, oczywiście z nimi w rolach głównych" - czytamy na stronie "The Voice Kids".