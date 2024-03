"To nie jest twoje pierwsze podejście do 'Voice'a'" - mówił Tomasz Kammel do Sofii Jelonkiewicz. Uczestniczka zdradziła, że to już jej czwarta próba dostania się do programu.

"Serce mi rośnie, że są ludzie, którzy są tak uparci i niezłomni, że chcą próbować do skutku" - dodał prezenter. "Od pierwszej edycji mówi, że to jest jej marzenie, żeby wystąpić" - zdradził tata Sofii.



Sofia Jelonkiewicz w "The Voice Kids". "Ne chcę działać na naszą niekorzyść"

Jelonkiewicz przed trenerami wykonała piosenkę Craiga Davida "Walking Away". I tym razem przygoda z programem dla 14-latki zakończyła się pełnym sukcesem, a w fotele odwrócili Tomson z Baronem oraz Cleo.

Reklama

Trenerzy najpierw zachwycili się oryginalnym imieniem uczestniczki, a następnie przeszli do oceny.

"Podjęłaś się piosenki Craiga Davida, a poza dźwiękami, które bardzo dobrze ci wyszły, czekaliśmy na schodki, te takie zjazdy, których on nadużywa często. I dostaliśmy je w dobrej formie. Mimo stresu, który był słyszalny" - mówił Tomson.

Gdy uczestniczka po pytaniu Urbańskiej, zdradziła, że interesuje się modą, Baron musiał z przykrością przyznać, że 14-letnia wokalistka ma sporo wspólnego z Cleo.

"Nie chce działać na naszą niekorzyść, ale Cleo interesuje się modą, przeróbkami i stylizowaniem" - stwierdził, co potwierdziła trenerka.

"Obróciłam się dlatego, bo uznałam, że masz potencjał, nad którym trzeba jeszcze popracować. I wydaje mi się, że masz ku temu fajną podstawę" - dodała Cleo. Ostatecznie jednak Sofia trafiła do drużyny Tomsona i Barona. "Dziękujemy ci za zaufanie" - powiedział duet na sam koniec.



Kim jest Sofia Jelonkiewicz?

"Sofia ma 14 lat. Jest energiczną i zarazem bardzo wrażliwą nastolatką. Swoją przygodę z muzyką zaczęła w wieku 5 lat, biorąc udział w konkursie piosenki, na którym zdobyła drugie miejsce. Od tamtej pory z powodzeniem reprezentuje Rzepin na licznych festiwalach i przeglądach. Oprócz muzyki interesuje się modą. Uwielbia swoje pieski Lunę i Jukiego. Jest opiekuńcza i chętnie zajmuje się młodszym rodzeństwem. W przyszłości chciałaby zostać lekarką lub nauczycielką języka angielskiego" - czytamy na stronie "The Voice Kids".