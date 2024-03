13-letnia Tosia Miraszewska w "The Voice Kids" wykonała przebój sanah "Królowa dram". Uczestniczka nie odwróciła żadnego fotela, co oburzyło m.in. Idę Nowakowską oraz stojących za kulisami bliskich młodej wokalistki.

"To jest jakieś... Jak to?" - krzyczała Nowakowska. Jednak jej narzekania już nie pomogły.



Jak trenerzy tłumaczyli swoją niemoc w odwracaniu foteli? "Kurczę, tyle mówimy tu o artykulacji. Była świetna. Tyle mówimy tu o intonacji. Była świetna. Co się jednak stało, że nie wcisnęliśmy grzyba?" - pytał reszty trenerów Tomson.

Reklama

"Sam się zastanawiam. Zrobiłaś na każdym wielkie wrażenie. Wręcz zaistniała sytuacja absurdalna, że tak się zaangażowaliśmy, że zapomnieliśmy się odwrócić. To oczywiście nie było doskonałe, ale to było na tyle dobre, żeby absolutnie cię docenić. Gratulacje" - komentował Baron, a za kulisami wszyscy pytali, dlaczego nikt nie wcisnął przycisku.

"Bardzo ci dziękuję, że byłaś sobą w tym numerze. Bardzo często młodzież próbuje naśladować sanah, a ty zrobiłaś to po swojemu. Nie wiem czy nie spodobał mi się bardziej w twojej wersji ten numer - mówiła Cleo.

"Ty masz wszystko, czego potrzebuje artystka na scenie - wrażliwość, głos, skupienie, a do tego urodę! A oprócz wszystkie to jest ważna chwila dla ciebie, bo przełamałaś swoje bariery" - pocieszała Tosię Natasza Urbańska.

"Czy ja mogę apelować o jedno? Żebyś w przyszłym sezonie mogła przyjść tu jeszcze? Będziemy tysiąc razy bardziej wyczuleni. Tacy ludzie tworzą jakość tego programu... No przyjdź no!" - prosił Baron.



Zdjęcie Tomson i Baron / Jan Bogacz/TVP / materiały prasowe

Widzowie oburzeni decyzją trenerów "The Voice Kids"

Argumentacja Barona i reszty trenerów nie przekonała widzów. Ci nie kryli rozczarowania tym, co zobaczyli.

"Przed chwilą jakaś dziewczyna w białej kreacji śpiewała sanah. Zaśpiewała mega. Jesteś super świetna, co za głos, miałaś wszystko, idealnie, i taka piękna, co za występ! No i nikt nie kliknął. Co za tępy program" - pisał rozgoryczony widz.

"Kochani jurorzy, czy Wy jesteście głusi? Dwie dziewczynki z bardzo ciekawymi głosami, wyróżniające się wśród tłumu wokalnie, zaśpiewały przed chwilą i nie przeszły dalej, a wy odwracacie się zachwyceni na wokale które są nieczyste, przekrzyczane i niestety bardzo średnie na tą chwilę. Nie rozumiem kompletnie..." - czytamy.

"Beznadziejna ta edycja. Poziom dno. Nieodwracanie do nastolatków o silnym głosie, żenada" - komentował fan programu.