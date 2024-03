13-letnia Karolina Siudyka, która na co dzień jest cheerleaderką, podczas przesłuchań w ciemno w "The Voice Kids" zaśpiewała utwór "Tylko mnie poproś do tańca" Anny Jantar. Nikt z trenerów jednak nie odwrócił fotela.

"Twój głos wymaga jeszcze trochę pracy". Jak na występ Karoliny Siudyki zareagowali trenerzy?

"Karolina sięgnęłaś po piękną piosenkę, klasyk polskiej kultury muzycznej. To jest dla ciebie codzienny repertuary, czy to było dla ciebie wyzwanie" - dopytywał Baron.



Uczestniczka przyznała, że woli nieco bardziej energiczne piosenki, jednak i tak cieszyła się, że mogła zaprezentować przebój Anny Jantar.

"Bardzo ci dziękuję za tę piosenkę. Tak się zasłuchałam w twojej interpretacji i mimo że powiedziałaś, że nie śpiewasz często takich piosenek, to bardzo się cieszę, że wyszłaś ze swojej strefy komfortu i ją zaśpiewałaś. Uwierzyłam w każde twoje słowo. Jesteś bardzo zdolna, ale twój głos wymaga trochę więcej pracy. Masz już jednak to najważniejsze narzędzie, czyli łapanie ludzi za serce" - dodała Cleo.

"Poprowadziłaś piosenkę bardzo pięknie, słuchałam słów, weszłam w tę historię. Ten repertuar jest mocny i dorosły. Fajnie, że się z tym zmierzyłaś, bo to jest ogromna odwaga" - stwierdziła Natasza Urbańska.

Kolejne wypowiedzi przerwała młodsza siostra uczestniczki, która wpadła na scenę.

Na koniec uczestniczka zdradziła, że jest cheerleaderką i zrobiła szpagat podniesiona przez koleżanki, które wybiegły zza kulis. Okazję do zrobienia szpagatu wykorzystały Natasza Urbańska i Ida Nowakowska.

Baron zaprosił natomiast uczestniczkę do kolejnej edycji.



Zdjęcie Trenerzy "The Voice Kids" / Jan Bogacz/TVP / materiały prasowe

Karolina Siudyka odpadła z "The Voice Kids". Co wyszło na jaw po programie?

Udział w programie skomentowano na stronie Efendi Clue Studio Wokalu i Rehabilitacji Głosu, gdzie młoda artystka na co dzień ćwiczy swoje umiejętności.

"Karolina Siudyka zdolna, pracowita, ambitna, piękna i odważna - wokalistka naszego Studia wystąpiła w ostatnim odcinku 'The Voice Kids'. Tylko ona i jej bliscy wiedzą, jak wiele czasu i energii poświęciła na to, żeby przygotować się na niejeden casting, a po udanej wymarzonej kwalifikacji do nagrań w TV - jak wyglądały jej wakacje i długie tygodnie przygotowań" - czytamy.

"Los bywa przewrotny i bywa tak, że w tym najważniejszym momencie potrafi nam spłatać przeróżne figle - wszyscy tego doświadczamy w różnych momentach naszego życia. Dla wokalisty takim niemiłym figlem bywa zapalenie krtani, które w tym najważniejszym czasie odebrało jej szansę na pokazanie swojej wieloletniej i wielotygodniowej pracy. Co jednak najważniejsze: stanęła na tej wymarzonej scenie, podjęła walkę i dała się poznać. To dopiero początek, Karo! Gratulacje! Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni i my wiemy, jak dobrze i pięknie potrafisz śpiewa" - napisano.