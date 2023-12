Sylwestrowa Moc Przebojów: kto zaśpiewa w Sylwestra? Zobaczymy najlepsze duety!

Sylwestrowa Moc Przebojów to prawdziwa uczta muzyczna, na którą cały rok czeka wielu widzów Polsatu. Na scenie wystąpią: Kayah, Doda, Smolasty, Urszula, Majka Jeżowska, Golec uOrkiestra, Oskar Cyms, Kuba Szmajkowski, Lady Pank i wielu innych. Gwiazdą, która zaśpiewa o północy będzie Matteo Bocelli.

Sylwestrowa Moc Przebojów. Kto wystąpi?

Nie zabraknie niecodziennych duetów. Na prawdziwą gratkę mogą liczyć fani twórczości Dawida i Michała Kwiatkowskich. Nie pierwszy raz już Dawid i Michał występując razem robią furorę swoim występem. W przeszłości bowiem ich wspólny występ podczas Sopot Hit Festiwal odbił się w mediach głośnym echem, a publiczność wprost oszalała na punkcie tego duetu. Tym razem słynni bracia wykonają razem utwór pt. "Cafe de Paris", który podbił listy przebojów.

"Nim zajdzie słońce” to numer, na który z pewnością czeka wielu fanów Dody oraz Smolastego. Ich wspólny utwór wyświetlono na YouTube już ponad 56 milionów razy i jest obecnie numerem 2. w kategorii "Najpopularniejszy teledysk". Usłyszymy również piosenkę, bez której żadna impreza nie ma racji bytu - "Ostatni raz zatańczysz ze mną" Krzysztofa Krawczyka wykona Mikołaj Trybulec, idol młodzieży, basista, producent i DJ znany jako Tribbs. Zaśpiewa go z raperem Kubańczykiem.

Zaskoczy nas także pochodzący ze śląska zespół Feel, który do wykonania numeru "Mój jest ten kawałek podłogi" zaprosił Clödie. Ta młoda wokalistka dała się poznać publiczności nie tylko za sprawą występów w popularnych programach muzycznych. Doskonale znamy jej cover przeboju "Zombie" zespołu The Cranberries. Piosenka okazała się prawdziwym hitem, a teledysk na YT wyświetlono do tej pory ponad 36 milionów razy.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2023 już 31 grudnia o 20:00 tylko w Polsacie!