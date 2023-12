Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Chorzowie wystąpią m.in. Kayah, Doda, Smolasty, Urszula, Majka Jeżowska, Golec uOrkiestra, Oskar Cyms, Kuba Szmajkowski, Boys , Lady Pank, Feel i Dawid Kwiatkowski. Zagranicznymi gwiazdami imprezy Polsatu będą Matteo Bocelli oraz Danzel, pamiętany z wielkiego przeboju "Pump It Up" ( posłuchaj! ).



Duety prowadzących tworzyć będą Marcelina Zawadzka (prowadząca programu "Farma") i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Kołodziejska z Radia Zet i aktor Adam Zdrójkowski.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2023: Co szykuje Skolim?

Konrad Skolimowski jest wokalistą ( posłuchaj! ) oraz aktorem. Od 2018 r. występuje jako Patryk Jezierski w serialu "Barwy szczęścia" . Jako Skolim w krótkim czasie podbił scenę disco polo, dorabiając się nieoficjalnego tytułu króla latino.

Jego największym hitem jest piosenka "Wyglądasz idealnie", która po siedmiu miesiącach przebiła barierę 100 mln wyświetleń na Youtube. Utwór ma obecnie ponad 168 mln odsłon. Przebój doczekał się licznych parodii (m.in. "W wannie" od Chwytaka i DJ-a Wiktora czy "Za mnie" od Letniego) i remiksów.

W swoim dorobku Skolim ma także takie utwory, jak m.in. "Nie dzwoń do mnie mała" (ponad 54 mln odsłon), "Temperatura" (51 mln), "Kiss Me Baby" (40 mln), "Ona mi dała" (36 mln), "Moja dama" (21 mln), "Palermo" (17 mln) i najnowszy "Co w tobie jest" (16 mln). Nagrywa także z Mr. Maxem ("Mamuśki", "Bo tu jest Polska", "Drzwi do raju (Baju baju)" i "Boli serce").

Ostatnie hity to efekt współpracy z ekipą Crackhouse, którą tworzą Hellfield, Divix, Bandura i Pokora.

- Moje nastawienie jest cudowne. Mam takie oczekiwania, żebyśmy się wszyscy bardzo dobrze bawili, żeby 2024 rok był jeszcze lepszy niż obecny i czuję, że tak właśnie się stanie - opowiada Skolim w rozmowie z Interią.

- Cieszę się, że tych ludzi jest coraz więcej, że właśnie ten ostatni dzień starego i pierwszy nowego roku przywitam na tej scenie sylwestrowej w Chorzowie. Chyba w tym roku bezkonkurencyjny sylwester - ocenia.

- Staram się, żeby na każdym koncercie ludzie przed sceną czuli się tak jak na sylwestra z Polsatem. Zaprezentuję dla państwa utwory "Wyglądasz idealnie" i "Nie dzwoń do mnie mała" - ja lubię każdy swój utwór. Na pewno czuję powagę tej sytuacji, to może nie jest stres. Piękna rozrywka i coś niesamowitego - zdradza nam Skolim.



