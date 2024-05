Krzysztof Zalewski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej sceny muzycznej. Autor utworów "Początek", "Kurier", "Annuszka", czy "Miłość Miłość". Jego ostatni album studyjny - "Zabawa" - wyszedł w 2020 roku, więc nic dziwnego, że fani wyczekują kolejnego wydawnictwa.

21 maja ukazał się singel "ZGŁOWY" zwiastujący kolejny krążek wokalisty o tym samym tytule. Podczas premiery odbiorcom od razu rzuciła się w oczy radykalna zmiana wizerunku Zalewskiego. Bowiem artysta ogolił się na łyso!

"Zrobiłem to na potrzeby teledysku. Sztuka wymaga poświęceń. To się musiało udać bez dubli. Ja lubię takie wyzwania, że coś musi się udać za pierwszym razem" - zdradził w rozmowie z RMF.

W "Kochaj" odchodzimy od rockowo-rapowych klimatów, które słyszymy w poprzednim wydaniu. Teraz piosenkarz postawił na balladę.

Zalewski nie odpoczywa i wydaje kolejny singiel

"Kochaj" to drugie wydanie zwiastujące nowy album artysty, który ukaże się najbliższej jesieni.

"To numer o tęsknocie. O potrzebie miłości, albo może nawet bardziej o potrzebie wypełnienia braku, co go każdy w sercu nosi. O szukaniu szczęścia poza sobą, co kończy się zawsze raczej niewesoło. Ale tu już odbijamy w filozoficzne tematy, a przy klasycznej rockowej balladzie nie ma co dzielić włosa na czworo. O miłości jest to piosenka i tyle" - mówi piosenkarz.

Co więcej, artysta przyznał, że na albumie nie usłyszymy syntezatorów, a w tekstach "wydumanych metafor".

To nie koniec niespodzianek! Artysta ogłosił trasę koncertową, która rozpocznie się w listopadzie tego roku.



"Odliczam dni do trasy "ZGŁOWY", kiedy w końcu będziemy mogli podzielić się z wami nowymi piosenkami. (...) Dopiero z wami te piosenki nabiorą właściwego kształtu i wytworzy się magia, która zdarza się tylko na koncertach. Mam ciarki na plecach kiedy myślę o tym jak będziemy śpiewać razem jesienią. Odliczam dni do trasy "ZGŁOWY" - dzieli się z fanami wokalista.

Zalewski zimą wystąpi w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i Katowicach.

Krzysztof Zalewski zagra na Polsat Hit Festiwal

Zanim jednak Zalewski ruszy w trasę, pojawi się on 25 maja na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Wokalista wystąpi w ramach części wydarzenia poświęconej artystom, którzy zadebiutowali w Polsacie. Wśród zaproszonych wykonawców znaleźli się również Ania Dąbrowska, Enej, Zakopower, Afromental i Kuba Badach.

Transmisja drugiego dnia Polsat Hit Festiwalu rozpoczyna się o godz. 20:00 w Telewizji Polsat!