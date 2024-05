Polsat Hit Festiwal 2024 to jedna z najgłośniejszych muzycznych imprez sezonu. Koncerty odbywają się 24 i 25 maja w Operze Leśnej. Na sopockiej scenie występują największe gwiazdy polskiej muzyki. Niektórzy świętują huczne jubileusze artystyczne, a inni złożą hołd legendarnemu twórcy, jakim był Zbigniew Wodecki, prezentując projekt specjalny.

Organizatorzy Polsat Hit Festiwal przygotowali wyjątkowy występ. W Operze Leśnej przedstawiony zostanie koncert "Wodecki Twist". Artyści młodego pokolenia zaprezentują swoje wokalne talenty w ponadczasowym repertuarze Zbigniewa Wodeckiego. W ramach tego specjalnego koncertu na sopockiej scenie wystąpią m.in. Natalia i Paulina Przybysz, Dawid Tyszkowski, Wiktor Waligóra oraz Wiktor Dyduła.

Jak powstał projekt Wodecki/Pater?

Artyści młodego pokolenia, którzy niekoniecznie wpisują się w mainstream i są na początku swoich karier, zostali zaproszeni do projektu Wodecki/Pater z jednego, ważnego powodu. Wszystko za sprawą Kamila Patera - gitarzysty, kompozytora i producenta muzycznego, który stworzył nowe aranżacje największych przebojów Zbigniewa Wodeckiego. Artysta, rozpoczynając prace nad wyjątkowym projektem, wyobraził sobie, że spotkał się z młodym, debiutującym Zbigniewem, który poprosił go o wymyślenie aranżacji muzycznych do dopiero napisanych przez niego piosenek. Wówczas muzyk doświadczył impulsu i wpadł na pomysł zaangażowania do koncertu "Wodecki Twist" młodych, mniej rozpoznawalnych wokalistów.

Twórcy młodego pokolenia najlepiej oddają energię Zbigniewa Wodeckiego

Zdaniem Kamila Patera młodzi twórcy wprowadzają do materiału Zbigniewa Wodeckiego niezwykłą energię, jaką sam legendarny twórca emanował. Artysta, nowymi aranżacjami, chciał zaprezentować muzykę Wodeckiego w taki sposób, jakby była ona napisana i nagrana po raz pierwszy dopiero teraz.

Początkowo projekt Kamila Patera miał zostać zaprezentowany jedynie na dwóch polskich festiwalach: Wodecki Twist oraz Męskie Granie w Żywcu. Zaskakujący odbiór publiczności i ogromne zainteresowanie projektem sprawiły, że zadecydowano o wydaniu specjalnego albumu "Wodecki/Pater". Nowe aranżacje utworów, składające się na powstały krążek, zostały zarejestrowane na żywo, podczas festiwalowego koncertu orkiestry Męskiego Grania w Żywcu.

"Niech ten album będzie przewodnikiem po świecie, który łączy pokolenia, wzrusza i inspiruje" - w ten sposób opisał swój projekt Kamil Pater.

Wodecki/Pater zostanie zaprezentowany na kilku festiwalach

Materiał został niezwykle odebrany przez słuchaczy, którym w dalszym ciągu jest mało. Dzięki temu projekt będzie można ponownie usłyszeć na festiwalowych scenach. 25 maja artyści młodego pokolenia zaprezentują piosenki Zbigniewa Wodeckiego na Polsat Hit Festiwal, a później także na Wodecki Twist Festiwal (8 czerwca) oraz podczas Męskiego Grania w Gdańsku (19 lipca). Podczas koncertów usłyszmy największe przeboje legendarnego artysty, w tym m.in.: "Chałupy welcome to", "Zacznij od Bacha", "Znajdziesz mnie znowu", "Panny mego dziadka" czy "Lubię wracać tam gdzie byłem".

Wodecki Twist Festiwal został stworzony jako hołd legendarnemu artyście

Muzyczne projekty, wspominające twórczość Zbigniewa Wodeckiego, co roku rozbrzmiewają na największych scenach i wydarzeniach w Polsce. Organizowany jest m.in. festiwal Wodecki Twist, podczas którego - już od sześciu edycji - występują zdolni artyści młodego pokolenia, oddając hołd zmarłemu w 2017 r. legendarnemu muzykowi. Misją festiwalu jest wymykanie się schematom i popularyzacja muzycznych dokonań Zbigniewa Wodeckiego.

Podczas dotychczasowych edycji festiwalu Wodecki Twist wielu artystów zaprezentowało swoje interpretacje utworów legendarnego muzyka. Jednym z najpopularniejszych wykonań, które wspominane są po dziś dzień, był występ Kuby Badacha oraz Ani Rusowicz. Podczas jednej z edycji zaśpiewali oni w duecie piosenkę "Opowiadaj mi tak". Zrobili ogromne wrażenie na publiczności, przez co później byli zapraszani jeszcze kilkukrotnie na festiwal Wodecki Twist.

Na poprzednich edycjach Wodecki Twist zaprezentował się również Sławek Uniatowski. Zmierzył się on z piosenką "Zabiorę cię dziś na bal". Jego wykonanie utworu Zbigniewa Wodeckiego pozostało w pamięci uczestników festiwalu na równie długo.





Zbigniewa Wodeckiego wspominają także programy rozrywkowe

Twórczość legendarnego muzyka wspominana jest także przez programy rozrywkowe. W postać Zbigniewa Wodeckiego niejednokrotnie wcielali się uczestnicy show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Starali się odtwarzać kultowe utwory, w jak najbardziej idealny sposób. Jednym z najpopularniejszych w sieci fragmentów programu jest występ Mateusza Ziółko. Wcielając się w rolę Wodeckiego, zaśpiewał utwór "Lubię wracać tam gdzie byłem", wzruszając tym publiczność, jurorów oraz pozostałych uczestników.