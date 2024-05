Michael Patrick Kelly, znany z hitów takich jak "Beautiful Madness", "Throwback" i "Blurry Eyes", to twórca, który doskonale balansuje między artystyczną integralnością, emocjonalnym przesłaniem a pop-rockowymi zabiegami produkcyjnymi.





Jego kariera rozpoczęła się w kultowym zespole The Kelly Family, z którym sprzedał ponad 20 milionów płyt. Od 2003 roku występuje jako solista, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i fanów.

Michael Patrick Kelly walczy o lepszy świat

Michael Patrick Kelly nie tylko tworzy muzykę, ale również angażuje się w liczne projekty społeczne. Jego działania przeciwko wykluczeniu społecznemu są godne podziwu. Projekt #PeaceBell to tylko jeden z przykładów jego zaangażowania w walkę o lepszy świat.

Kelly dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem jako trener w popularnych programach telewizyjnych takich jak "The Voice of Germany" i "Sing meinen Song". Jego charakterystyczny głos, obejmujący cztery oktawy, i charyzma sceniczna sprawiają, że każdy jego koncert to niezapomniane przeżycie.

Zdjęcie Michael Patrick Kelly / Sony Music / materiały prasowe

Ostatnia trasa koncertowa "B.O.A.T.S" (Based On A True Story), obejmująca 55 występów w całej Europie, przyciągnęła ponad 300,000 widzów.

Jubileuszowy Pol’and’Rock Festival

30. edycja Pol’and’Rock Festival odbędzie się w dniach od 1 do 3 sierpnia 2024 roku na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Tegoroczna impreza, podobnie jak w poprzednich latach, zgromadzi rzesze fanów muzyki z całego kraju. Organizatorzy nie ujawnili jeszcze, czy festiwal wróci kiedykolwiek do Kostrzyna nad Odrą, jednak obecna lokalizacja zyskała już swoją renomę wśród uczestników.

Oprócz Michaela Patricka Kelly'ego, w line-upie Pol’and’Rock Festival 2024 znalazły się takie zespoły jak Motionless In White, Sick of It All, Guano Apes, Clawfinger, Flogging Molly, T.Love, Less Than Jake, The Warning, Celkit, Myrath, Kasia Kowalska, Electric Callboy i wielu innych.