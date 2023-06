"Jeśli chcecie móc za jakiś czas wspominać, że widzieliście go na pierwszym koncercie w Polsce, nie przegapcie tego występu. Ostrzegamy tylko, że pod namiotem może być dość tłoczno. 22-letniemu Amerykaninowi wystarczyło zaledwie kilka piosenek, żeby stać się sensacją internetu, a ten zachwyt szybko przeniósł się do realu i muzyk błyskawicznie wyprzedaje trasy koncertowe. Kushner śpiewa w swoim największym przeboju "Oh, I love it and I hate it at the same time". Na tym koncercie aktualna będzie tylko pierwsza część"- zapowiadaliśmy w naszym tekście koncert młodego muzyka.



David Kushner jednak zanim zjawił się na Open'erze, zdecydował się sprawić polskim fanom niespodziankę. Wokalista 28 czerwca wystąpił za darmo na placu Grunwaldzkim w Gdyni.



David Kushner za darmo w Gdyni. Przyszły tłumy

Koncert - mimo wczesnej pory i zorganizowaniu go na ostatnią chwilę - okazał się sporym sukcesem. Wokalista i gitarzysta zgromadził na placu Grunwaldzkim spory tłum fanów. Kushner zaraz po koncercie skomentował to, co wydarzyło się przed Open'erem. Młody gwiazdor nie krył zaskoczenia tym, co zobaczył.



"Polska, cholera jasna. 1000 osób przyszło na mój koncert z zaskoczenia. Kocham cię" - napisał.

Wokalista opublikował również zdjęcia i nagrania pokazujące tłum na jego niezapowiedzianym koncercie. "Dzięki za ciepłe przyjęcie" - dodał.

Kushner pełny koncert zagra drugiego dnia Open'er Festivalu - 29 czerwca.