OFF Festival 2023: Udary grają debiutancką płytę The Strokes. Wiadomo, kim byli!

Oprac.: Mateusz Kamiński OFF Festival

Jedną z największych zagadek tegorocznego OFF Festival był występ grupy Udary. Choć wiadomo było, że zespół zagra debiutancką płytę The Strokes w całości, to nikt nie wiedział, z jakich artystów będzie składał się zespół.

