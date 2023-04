Rusza NEXT FEST 2023: "Idealna przestrzeń, żeby się zapoznać"

20 kwietnia Poznań zamieni się na 3 dni w stolicę polskiej muzyki. Właśnie wtedy rozpocznie się następca Spring Breaka - NEXT FEST Music Showcase & Conference. Przez trzy dni miłośnicy muzyki będą mieli szansę na spotkanie z muzycznymi nowościami i posłuchanie topowych muzycznych nazwisk.



"Zazdroszczę, że Poznań ma taki showcase! Jak byłem na studiach, to były tylko juwenalia i koncertów było jak na lekarstwo. A tu nagle masz festiwal, który dzieje się pod domem, łazisz ze znajomymi od lokalu do lokalu, miasto żyje, masa fajnych ludzi, muzyka w tym wszystkim... Tak sobie wyobrażałem świat, mając 20 lat. Jak na przykład byłem w Francji, to właśnie tak wyglądało miasteczko - codziennie był inny koncert, miejscowość, taka około 30 tysięcy ludzi, żyła muzyką z dnia na dzień i to było super. I teraz w Poznaniu to się dzieje. Zazdroszczę młodym ludziom, że mogą się tak wychowywać. Będę swoje dzieciaki wypychał też, żeby tak doświadczały" - mówił w rozmowie z Oliwią Kopcik Kuba Kawalec, który podczas imprezy wystąpi ze swoim nowym projektem Spokój.

"Jestem zachwycona, że będę częścią tego wydarzenia właśnie ze względu na ilość występujących artystów. Niektórych znam i uwielbiam, innych nigdy nie słyszałam na żywo, a jeszcze innych musiałam poznać i zobaczyć kim są. Dla niejednego odbiorcy pewnie sama będę należeć do tej ostatniej grupy. Mam nadzieję, że to wydarzenie to idealna przestrzeń, żeby się zapoznać, usłyszeć i polubić" - opowiadała nam z kolei Asia Nawojska.

Przestrzeni na to na pewno nie braknie. A co dokładnie wydarzy się podczas imprezy?

NEXT FEST Music Showcase & Conference - koncerty. Kto wystąpi?

Wśród headlinerów festiwalu znalazły się czołowe postacie polskiej sceny muzycznej - niewyczerpane źródło muzycznej energii Mrozu , artysta wielowymiarowy Ralph Kaminski czy niepokorna Margaret. W Poznaniu premierowy materiał zagrają też Nosowska i Julia Pietrucha. Tłumy porwie odmieniony Jamal , funkowy Bartek Królik i jedyna w swoim rodzaju - Mery Spolsky. Na NEXT FEST zagrają też Igor Herbut z solowym materiałem, promujący album Piotr Zioła i Marissa. Do elektronicznego bujania zaproszą Kamp! i zapowiadający nadchodzący krążek Tomasz Makowiecki. Poprockowi Sorry Boys zahipnotyzują publiczność głosem Beli, a wizualnie rozpieści Arek Kłusowski.

NEXT FEST Music Showcase & Conference - plan konferencji

NEXT FEST to także warsztaty i panele. Wśród nich otwierająca konferencję rozmowa z zespołem Kwiat Jabłoni. Oprócz tego będziecie mogli wziąć udział w panelach "Artysta - manager - wytwórnia - trójca święta czy trójkąt bermudzki?", "Jak zmieniał się rynek managerski, począwszy od przemian ustrojowych w Polsce?", "Czy radio nadal może wypromować artystów?", "Bilet w jedną stronę - przyszłość ticketingu", "The Future Forum: NFT, blockchain, metaverse i technologia Web 3.0, czyli o romansie sztuki z przyszłością", których uczestnikami będą osoby od lat pracujące w branży muzycznej.

Podczas NEXT FEST Music Showcase & Conference odbędą się też dwa warsztaty. Spotify for Artists Masterclass, kierowany do artystów, managerów oraz przedstawicieli szeroko rozumianej branży muzycznej, mający na celu zaprezentowanie oraz wyjaśnienie narzędzi i funkcji, a także podzielenie się najlepszymi praktykami. Na otwarty warsztat Twoja kariera na Twoich zasadach zaprasza emuze.me. W pierwszej części spotkania odbędzie się wykład o kondycji i charakterystyce polskiego rynku muzycznego, szeroko pojętym marketingu muzycznym i naturze self-publishingu. W części praktycznej zostanie zaprezentowana platforma oraz najlepsze praktyki związane z samodzielnym wydawaniem utworów.