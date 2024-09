Plotki o powrocie "Must Be The Music" krążyły już od pewnego czasu. Oficjalnie informację potwierdził dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak, podczas tegorocznej edycji Polsat Hit Festiwalu w Sopocie. Program - po siedmioletniej przerwie - będzie można oglądać wiosną 2025 r.

"Będziecie znowu mogli słuchać zespołów, które mają szansę zrobić karierę" - przekazał wielomilionowej widowni Edward Miszczak.

"Must Be The Music": Polsat ujawnia nazwiska prowadzących

Stacja stopniowo odsłania karty - na razie oficjalnie poznaliśmy nazwiska trzech jurorów. Za stołem zasiądą Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka (lider Zakopower) i Natalia Szroeder. Teraz w programie "halo tu polsat" przekazano nazwiska prowadzących.

Co ciekawe, w nowej odsłonie pojawią się aż trzy osoby. Przez wszystkie 11 dotychczasowych edycji program prowadził duet Maciej Rock i Paulina Sykut-Jeżyna. Swoje stanowisko zachował Maciej Rock (obecnie jest też jednym z prowadzących "Twoja twarz brzmi znajomo") u boku którego pojawią się Patricia Kazadi (uczestniczka trwającej obecnie edycji "TTBZ") i Adam Zdrójkowski.

"Jestem bardzo podekscytowana, a przede wszystkim wzruszona. Tu nie ma żadnych ograniczeń dla uczestników, zapraszamy wszystkich, bez względu na to, co robicie muzycznie. Witamy was wszystkich otwartymi ramionami" - przekazała Patricia Kazadi w rozmowie z Maksem Behrem, który pojawił się na planie pierwszego precastingu w Warszawie.

"Must Be The Music" - ruszają stacjonarne castingi. Znamy pierwsze szczegóły

Organizatorzy zapraszają wszystkich, którym w sercu gra muzyka - zespoły, wokalistów, duety, instrumentalistów.

"Daj sobie szansę na spełnienie swoich muzycznych marzeń i przyjdź na casting! Możesz wykonać własne utwory albo zaprezentować swoje wykonanie już znanych przebojów" - czytamy.

Daty i miejsca kolejnych castingów do "Must Be The Music":

09.09 - Lublin, Centrum Spotkania Kultur

15.09 - Poznań, Andersia Hotel & Spa Poznań

16.09 - Gdańsk, Hotel Radisson Blu

22.09 - Wrocław, Mercure Wrocław Centrum

23.09 - Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

Wiadomo już, że zwycięzca programu zdobędzie wygraną w wysokości 250 tys. zł i występ na kolejnej edycji Polsat Hit Festiwal.

"Must Be The Music" powraca po latach

Przypomnijmy, że ten program zadebiutował w 2011 r. i był emitowany przez sześć lat. W sumie zrealizowano aż 11 edycji - w każdej z nich uczestników oceniali Elżbieta Zapendowska (znana z "Idola" specjalistka od emisji głosu), niezapomniana wokalistka grupy Maanam - Olga "Kora" Jackowska (zmarła w lipcu 2018 r. po ciężkiej chorobie) oraz ceniony dyrygent Adam Sztaba.



W pierwszych sześciu edycjach towarzyszył im także znany z zespołu Afromental wokalista Wojciech "Łozo" Łozowski. W edycjach 7-10 zastąpił go lider rockowego zespołu Coma - Piotr Rogucki. Z kolei w ostatniej odsłonie za jurorskim stołem pojawił się Tymon Tymański, legendarny muzyk sceny niezależnej. Program prowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Maciej Rock, a przed telewizorami pod koniec regularnie zasiadało ponad 2 miliony widzów (pierwsze pięć edycji miały średnią widownię znacznie powyżej 3 mln).

W "Must Be The Music" swoją drogę do sławy zaczynali m.in. Enej, LemON, Kasia Moś, Red Lips, Tomasz "Kowal" Kowalski, Oberschlesien, Mateusz Ziółko, Future Folk, Shata QS, Be.My, Piękni i Młodzi, Kaśka Sochacka, Besides i Marcin Patrzałek.