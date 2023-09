"The Masked Singer" mimo, ze w Stanach Zjednoczonych emitowany jest już po raz dziesiąty, wciąż pozostaje hitem w amerykańskiej telewizji.

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.



W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

Właściwy start 10. sezonu zapowiedziano na 27 września. Jednak dwa tygodnie wcześniej wyemitowano odcinek specjalny widowiska, w którym pojawił też niespodziewany gość. W stroju rockowej myszy ukrywała się Demi Lovato, popularna na całym świecie wokalistka.

Pojawienie się piosenkarki prawdopodobnie nie było przypadkowe. Wokalistka rozpoczęła promocję swojego albumu "REVAMPED", który ukaże się 15 września.

"Przyszłam tu, bo ten program wydawał się zabawny i faktycznie jest zabawny, a w dodatku mogłam zaśpiewać, więc to jest w nim wszystko, co najlepsze na świecie" - komentowała.

Kim jest Demi Lovato?

Demi Lovato to nominowana do Grammy i wielokrotnie nagradzana artystka, aktorka, autorka książek oraz aktywistka. W mediach społecznościowych obserwuje ją ponad 215 milionów użytkowników, a katalog muzyczny dobiega do 30 miliardów odtworzeń.



W dyskografii Demi znajdują się takie hity jak "Skyscraper", "Sorry Not Sorry" czy "Cool for the Summer". Artystka porusza się pomiędzy gatunkami, tworząc pop, R&B, rock i soul. Lovato występowała na całym świecie, wydała siedem albumów studyjnych, a wszystkie zaliczyły debiut w pierwszej dziesiątce Billboard 200 i zgromadziły ponad miliard odtworzeń w Spotify.



Wideo THE REVEAL: Demi Lovato is Anonymouse! | Season 10 Kickoff | The Masked Singer

"Mask Singer" w Polsce okazał się klapą

W Polsce "Mask Singer" wyemitowano wiosną 2022 roku. Uczestników oceniali: Kuba Wojewódzki, Julia Kamińska, Kacper Ruciński i Joanna Trzepiecińska. Prowadzącym był Michał Meyer. Pierwszą i jedyną edycję show wygrała Natasza Urbańska.

TVN po emisji pierwszego sezonu i krytyce widzów nie zdecydował się na wyprodukowanie kontynuacji.